Google će 15. listopada predstaviti Pixel 4 i druge uređaje

Google je objavio kako će 15. listopada u New Yorku održati službeni event na kojemu će predstaviti nove uređaje, između ostalog i nove Pixel 4 i 4 XL pametne telefone

Google je medijima poslao službene pozivnice za ovogodišnji Made by Google event. Podsjetimo, na ovom događaju Google će između ostalih uređaja predstaviti i nove pametne telefone iz serije Pixel.

Čini se kako je Google ove godine reprizirao sve osim datuma predstavljanja. Prošle, ali i ove godine Google je imao, odnosno ima dosta problema vezano uz curenje informacija o novim telefonima. Do trenutka kada je nova Pixel 3 serija trebala biti predstavljena odavno se o istoj znalo sve, tako da posebnih iznenađenja prilikom predstavljanja nije bilo.

Isti scenarij se može očekivati i ovog puta. Neumorni leakeri do sada su nam otkrili o novoj Pixel 4 seriji gotovo sve što se otkriti moglo. Google stoga nema težak zadatak - jedino još treba objaviti kada će Pixel 4 i Pixel 4 XL biti dostupni za kupnju i po kojoj cijeni. Tog dana očekuje se predstavljanje i drugih, pametnih, uređaja – slušalica, zvučnika, a možda stigne i novi prijenosnik s Chrome OS-om.

Google je objavio kako će se službeni event i ove godine održati u New Yorku, u utorak 15. listopada. Za sve one koji do pozivnice nisu uspjeli doći Google ima utješnu nagradu – prijenos uživo putem YouTubea.