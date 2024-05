Google Cloud slučajno obrisao račun australskog mirovinskog fonda

Greške se svima događaju, pa tako i Googleu. Tvrtka je slučajno izbrisala privatni Google Cloud račun australskog mirovinskog fonda UniSuper, vrijednog 125 milijardi dolara. Kao rezultat toga, više od pola milijuna članova fonda nije imalo pristup svojim računima.

„Ovo je izolirani, jedinstveni slučaj koji se nikada prije nije dogodio nijednom klijentu Google Clouda globalno. Ovo se nije smjelo dogoditi. Google je otkrio zbog čega je došlo do ove situacije i poduzete su mjere kako se to više ne bi ponovilo“, rekli su u zajedničkoj izjavi za The Guardian izvršni direktor Google Clouda, Thomas Kurian i izvršni direktor UniSupera, Peter Chun.

Iako iz Googlea tvrde da se takva greška nije prije nikada dogodila, ova situacija zasigurno je zabrinula tvrtke i vladine organizacije koje sve više prenose svoje podatke na usluge u oblaku. Naime, 60 posto najvećih tvrtki koristi Google Cloud, među kojima je, primjerice, Volkswagen, ali i Kraljevska banka Kanade.

Bilo kako bilo, UniSuper je imao rezervni račun kod drugog poslužitelja te je cijela situacija riješena za oko sedam dana.