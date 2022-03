iPhone SE i iPad Air na novim procesorima, za profesionalce potpuno novi Mac Studio

Bliži se proljeće, a s njime neizbježno dolazi i osvježenje asortimana u Appleovoj ponudi. Ovogodišnji "proljetni" event donio je razne novosti, fokusirane primarno na poboljšanje performansi procesora u iPhoneu i Macu – i to ne baš zanemarivo poboljšanje. Povrh toga, Apple je nakon dugo vremena predstavio i potpuno novo računalo, Mac Studio, namijenjeno audio i video profesionalcima, uz pripadajući novi 27-inčni profesionalni monitor i najsnažniji procesor do sada – M1 Ultra. Krenimo redom, kako su noviteti i predstavljeni…

iPhone 13

Prošloga rujna predstavljeni iPhone 13 ove je godine osvježen s dvije nove nijanse zelene boje, jedna od njih je rezervirana za liniju 13, a druga za 13 Pro. Prednarudžbe kreću ovoga petka, a isporuke 18. ožujka, po istim cijenama kao i do sada.

iPhone SE

Novi "jeftini" iPhone, prema očekivanjima, dobio je novi čip. Bit će to mobilni čip poznat iz serije iPhone 13, A15 Bionic. Dizajnom će novi iPhone SE biti jednak kao i svi dosadašnji, dakle u tijelu iPhonea 8 (izgledom poput iPhonea 6), ali s potpuno obnovljenom unutrašnjošću. S novim čipom ovaj će ulazni model iPhonea konkurirati i skupljim uređajima konkurencije, moći će "vrtiti" najnovije mobilne igre, a koristit će i neuralni dio čipa za AR aplikacije.

Prednje i stražnje staklo modela SE bit će unaprijeđeno, tj. bit će jednake kvalitete i čvrstine kao staklo na kućištu modela 13. Kao možda najvažnija prednost, ističe se da će ovaj model od sada nuditi i povezivost na 5G mreže, a unaprijeđena je i kamera s mogućnostima "pametne" obrade fotografija u letu, što je do sada bilo rezervirano za iPhone mobitele više klase. Ovogodišnji iPhone SE dolazit će u tri boje, crvenoj, bijeloj i crnoj.

I na kraju – cijena kao glavni adut. iPhone SE će na tržište doći po početnoj cijeni od 429 američkih dolara, s početkom prodaje 18. ožujka.

iPad Air

Sukladno ranijim špekulacijama, novi procesor stiže i na iPad Air, koji također zadržava vanjski dizajn kakav je bio i do sada. No, neće to biti novi SoC A serije, već snažniji ARM čip iz Appleove ponude – M1, poznat iz iMaca, MacBooka i iPada Pro.

Nadogradnja čipa donijet će tako opciju Center Stage, koja fokusira sliku videokonferencije na osobu koja govori, i na ovaj model. iPad Air će u ovogodišnjoj verziji dobiti povezivost na 5G mreže, kao i dvostruko brži USB-C priključak. U prodaju stiže u pet boja, po početnoj cijeni od 599 dolara (64 GB / WiFi). U trgovinama će se također naći 18. ožujka.

M1 Ultra

I linija Macova ove godine ide korak dalje u primjeni Appleovih čipova. Na ovom je događaju najavljen veliki skok performansi za M1 seriju ARM procesora – M1 Ultra. Ovaj procesor zasnovan je na istoj arhitekturi kao i dosadašnja linija, što znači da zadržava visoke performanse uz nisku potrošnju energije. M1 Ultra koristi dva procesora M1 Max, spojena u jedan. Ova međupovezivost naziva se UltraFusion, i do sada je bila prisutna u modelu M1 Max, ali skrivena sve do predstavljanja modela M1 Ultra.

Spajanjem dvaju čipova ovom tehnologijom, oni se ponašaju poput jednoga, bez latencije u prijenosu podataka između dva dijela procesora, i bez potrebe za prilagodbom aplikacija za njega. U čipu se nalazi 20 CPU jezgri, 64 GPU jezgre, 32 neuralne jezgre, i općenito mu je izvedba 7x brža od osnovnog modela M1. M1 Ultra sazdan je od ukupno 114 milijardi tranzistora i najsnažniji je, prema tvrdnjama Applea, desktop procesor ikada izrađen za osobno računalo.

Mac Studio

Ovaj će novi "dvostruki čip" svoju prvu primjenu naći u potpuno novom desktop računalu. Spoj je to mogućnosti iMaca i Maca mini, uz vrhunske performanse, povezivost i modularnost. Danas je predstavljena nova kombinacija proizvoda namijenjena profesionalcima koja se sastoji od malenog računala Mac Studio i vanjskog zaslona Studio Display.

Izvana Mac Studio izgleda kao Mac mini na steroidima, smještenoga u kvadru veličine 20x20x9,3 cm. Veći dio tog kućišta koristi se za tiho aktivno hlađenje hardvera. S prednje i stražnje strane nalaze se svi najkorišteniji portovi, čitač SD kartica, i općenito sve što profesionalcima treba, uz podršku za do četiri Appleova Pro Display XDR ekrana odjednom. Računalo će biti dostupno i u izvedbi s procesorom M1 Max.

Kad je riječ o performansama, M1 Ultra čini ovaj uređaj najsnažnijim do sada profesionalnim Macom, kako u CPU, tako i u GPU izvedbi. Apple tako tvrdi da Mac Studio može reproducirati čak osamnaest 8K ProRes videa odjednom.

Očekivano, cijena ovog uređaja nije malena – ona kreće od početnih 1.999 dolara za M1 Max verziju ili čak 3.999 dolara za onu s procesorom M1 Ultra.

Studio Display

Uz profesionalno studijsko računalo stiže i poseban profesionalni zaslon – 27-inčni Studio Display. U tankom aluminijskom kućištu nalik iMacu nalazi se 5K Retina zaslon s 14,7 milijuna piksela, s podrškom za prikaz preko milijardu nijansi i True Tone upravljanje bojama. U ovom monitoru nalazi se i A13 Bionic – procesor poznat iz linije iPhonea 11, kao i napredne kamere, šesterostruki Spatial Audio zvučnici te trostruki mikrofon.

Za povezivanje tu su 3 USB-C i jedan Thunderbolt priključak, za prijenos podataka i slike. Cijena ovog monitora – 1.599 dolara.