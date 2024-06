Iza kulisa predstavljanja robotaksija Verne - što se sve događalo?

Rimčev robotaksi Verne na svojem je predstavljanu imao "Cybertruck trenutak" – u trenutku kad je sve trebalo kulminirati, tehnički problem doveo je do zakazivanja. Bili smo tamo, evo što smo vidjeli…

Danas je u novom Rimac Kampusu u Kerestincu pored Zagreba održan spektakularni i dugo najavljivani događaj – prva javna prezentacija projekta koji se već godinama najavljuje pod nadimkom "Rimčev robotaksi". Početkom smo tjedna već bili doznali da će projekt biti komercijaliziran pod imenom Verne (posveta Julesu Verneu), a nešto ranije danas objavili smo i detaljno što je sve predstavljeno na samom događaju. U ovom tekstu doznat ćete i – kako je to predstavljeno.

Prije svega, jasno je već na prvi pogled bilo da se radi o raskošnoj i dobro osmišljenoj produkciji. Na ulazu u glavnu zgradu Rimac Kampusa dočekao nas je lobby, potom "prometna gužva", pa nakon što smo se pješice provukli kroz nju i malo urbanog zelenila, dobili smo pristup "budućnosti autonomne mobilnosti", odnosno projektu Verne. Prezentacija je bila tipično "appleovski" izvedena, s jednim govornikom na velikoj pozornici i pred ogromnim videozidom, sa slideovima koji su podsjećali na Stevea Jobsa i njegove legendarne keynote, a nakon uvodnog obraćanja premijera uslijedio je glavni dio, prezentacija Mate Rimca.

"Efekt prezentacije"

Sjetit ćete se vjerojatno da je Elonu Musku na velebnom otkrivanju Cybertrucka zakazalo sve unaprijed uvježbano, pa je čelična kugla razbila "neprobojno" staklo. Ili da je Googleu na prezentaciji AI "poludio", ili pak da su Billu Gatesu na pozornici pred stotinama ljudi "pali" Windowsi. Mati Rimcu njegov robotaksi, u trenutku kad je prezentacija trebala kulminirati, jednostavno – nije došao na pozornicu. Ostao je u lijevom uglu iza zastora, na što je Rimac (vidno pozelenio) te prokomentirao riječima "To je efekt prezentacije, probali smo stotinu puta, događa se…" i nastavio s predstavljanjem karakteristika i ekosustava, koji su jednako tako važni dijelovi projekta Verne kao i sam automobil.

Do kraja predstavljanja vidjeli smo i kako će to sve funkcionirati u gradovima, kolike su mogućnosti personalizacije i po čemu je sve Verne kao automobil, ali i kao sustav robotaksija, inovativan i drugačiji od ostalih. Automobil smo ipak nakon prezentacije mogli vidjeti, opipati i sjesti u njega, a objašnjeno nam je da je riječ o demo jedinici, "showcaru" koji je u voznom stanju, ali je daleko još od proizvodne inačice.

Što je pošlo po zlu?

Sudeći prema informacijama koje smo tamo čuli i načuli, u ključnom je trenutku zakazala bila kočnica na prednjem lijevom kotaču. Automobil se pokrenuo, kočnica očito nije popustila, pa je nešto u tom uglu vozila puklo. "Najmanje 30 puta smo to probali jutros", kažu nam uključeni u prezentaciju. Možda su ga, u želji da sve prođe savršeno, previše forsirali? Nećemo doznati, nije sada niti toliko bitno…

Zašto je automobil tog oblika? "Ono što smo od početka znali da ne želimo napraviti, jest još jedan toster na kotačima", rekao je glavni dizajner Adriano Mudri, pa pojasnio da se oko 90% vožnji taksijima odvija za jednog ili dva putnika. Iz tog razloga izrađen je dvosjed. S dizajnerske strane, automobil je "čist", izrađen od nule i s automatikom na umu, pa senzori na njega nisu neprirodno "nakačeni", već su integrirani i gotovo pa nevidljivi.

Materijali u unutrašnjosti, kao i cijeli infotainment sustav, odaju dojam dovršenosti. Ništa od navedenoga ne izgleda sirovo ili nedorađeno, već funkcionira onako kako bismo i očekivali. Ipak, puno je tu još posla dok Verne ne krene na ceste, priznaju odgovorni.

Kotač koji je kriv za sve...

Od ostalih bitnih detalja, čuli smo da će za eventualne nezgode s Verneom biti odgovoran onaj tko ga stavlja u promet u određenom gradu. Putnicima bi, navodno već od 2026. u Zagrebu, na raspolaganju trebala biti cijela flota vozila, s centrom (Mothershipom) u Buzinu, u kojem će se automobili puniti, prati, i održavati.

Do kraja eventa pričalo se o realnim planovima, tehnologijama, ali i neizbježno – o "Cybertruck trenutku" Vernera na velikoj premijeri. Kakva god da je budućnost projekta, svjedočili smo još jednom povijesnom tehnološkom danu, u kojem je tehnika zakazala u ključnom momentu, i kojim je, našalit ćemo se, Rimac pokazao da je on zaista "hrvatski Elon Musk". Cijelu dramu oko nepokretanja taksija sažeo je i on sam u izjavi za medije nešto kasnije, riječima: "Trebali smo ga nazvati Murphy!"