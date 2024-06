Predstavljen je hrvatski robotaksi Verne, novi koncept urbane autonomne mobilnosti

U Verneu ističu vjeru u to da nije važno biti prvi, nego postići savršeno korisničko iskustvo. Ističu da žele postići napredak holističkim integriranim pristupom koji je osmišljen oko najboljeg mogućeg iskustva. Suosnivač Vernea Mate Rimac: "Krajnji bi rezultat bilo najbolje moguće iskustvo mobilnosti za sve. To znači da će svaki korisnik imati bolje iskustvo i uslugu od najbolje usluge koju uživaju vrlo bogati – i to po pristupačnoj cijeni. Imat ćete sigurnog i pouzdanog vozača, vozilo s više unutarnjeg prostora i udobnosti od najboljih limuzina te uslugu koja će na svaki mogući način biti prilagođena upravo vašim potrebama. Naša će usluga korisnicima pružiti mnogo više od samog prijevoza od točke A do točke B. Tijekom vožnje imat ćete više slobodnog vremena koje ćete moći iskoristiti za razmišljanje, opuštanje, učenje ili rad. Vaš će se život poboljšati svakim putovanjem. U Verneu nismo fokusirani samo na tehnologiju nego i na njezine prednosti. Verne pretvara vrijeme utrošeno na vožnju u priliku za osobni rast, otkrivanje i uživanje te na taj način obogaćuje vaš život tijekom svakog putovanja."