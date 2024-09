Misija Crew-9 krenula prema stanici ISS kako bi omogućila povrat dvoje Starlinerovih astronauta

Crew Dragon svemirska letjelica, postavljena na vrh Falcon 9 rakete, prevozi samo dva astronauta umjesto uobičajenih četiri: NASA-inog astronauta Nicka Haguea i ruskog kozmonauta Aleksandra Gorbunova. Primarni cilj misije Crew-9 je prevesti Haguea i Gorbunova do Međunarodne svemirske postaje za petomjesečni boravak. Međutim, misija također služi kao operacija spašavanja za NASA-ine astronaute Butcha Wilmorea i Suni Williams, koji su na postaji od lipnja 2024. godine.

Astronaut i kozmonaut

Nick Hague je pukovnik USSF-a i zapovjednik misije Crew-9. Ovo će biti Hagueovo treće lansiranje, ali tek drugi put da odlazi na Međunarodnu svemirsku postaju. Ovo će biti prva svemirska misija za Aleksandra Gorbunova. Prije nego što ga je ruska svemirska agencija Roscosmos odabrala za kozmonauta, Gorbunov je kao inženjer za Raketno-svemirsku korporaciju Energia podržavao lansiranja teretnih letjelica Progress s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu.

Uspješno odvajanju stupnjeva rakete Falcon 9 NASA TV

Ova smanjena veličina posade dio je plana za povratak dvoje NASA-inih astronauta koji su trenutno na ISS-u. Wilmore i Williams izvorno su letjeli do ISS-a Boeingovom Starliner kapsulom za ono što je trebao biti kratak testni let. Tehnički problemi sa Starlinerom, uključujući curenje helija i kvarove potisnika, naveli su NASA-u da odluči ne koristiti letjelicu za njihov povratni put. Hague i Gorbunov trebali bi ostati na ISS-u do veljače 2025. godine, kada će se vratiti na Zemlju zajedno s Wilmoreom i Williamsom.

Četvrti let kapsule Dragon

Lansiranje Crew-9 misije označava prvi put da je misija s posadom poletjela sa Space Launch Complex 40 na Cape Canaveral Space Force Station. Očekuje se da će se Crew Dragon svemirska letjelica spojiti s ISS-om u nedjelju, 29. rujna, oko 17:30 po američkom istočnom vremenu. Ovo je četvrti let kapsule Dragon Freedom i drugi let prvog stupnja rakete Falcon 9, koji je sigurno sletio u zonu slijetanja.

Uspješan povratak SpaceX-ovog prvog stuanja rakete Falcon 9 NASA TV

SpaceX-ov Crew Dragon sustav pokazuje se fleksibilnim i pouzdanim te postaje ključna komponenta NASA-inih programa ljudskih svemirskih letova, dok se Boeingov program Starliner suočava s dugim putom oporavka od blamaže koju je doživio.

NASA-ina i SpaceX-ova konferencija za medije nakon lansiranja misije Crew-9