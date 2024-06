Novo vodstvo udruge CISEx započelo s radom i predstavilo svoj program

Ovoga utorka, na prvom okupljanju pod novim vodstvom, Uprava udruge CISEx, Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera, predstavila je program kojim će se voditi u svojem mandatu. Tijekom panela pod nazivom "Kuda plovi ovaj brod?", nova Uprava je izrazila potrebu da se rad udruge približi i mladima, da im pokaže da se isplati ulagati u obrazovanje te da rad u IT sektoru također donosi brojne benefite.

Antonio Perić-Mažar (Locastic) izjavio je: "IT sektor u Hrvatskoj može napraviti puno više, više izvoziti i samim time donositi više novca u Hrvatsku, te bi se ''brod“ trebao nastaviti kretati u tom smjeru."

Kao predstavnik panonske regije, Vlatko Vlahek (PROTOTYP) govorio je o stanju na tržištu i o izazovima s kojima se suočavaju tvrtke u Osijeku i okolici: "S obzirom da u Osijeku postoji veliki broj malih tvrtki, a mali broj velikih tvrtki, važno je kroz rad u udruzi doći do iskustava većih tvrtki iz drugih dijelova Hrvatske te saznati s kojim su se izazovima i problemima one suočavale i kako su ih riješile. Ta iskustva treba objediniti i prenijeti na domaći teren te revitalizirati ulogu CISEx-a u Osijeku."

Nova uprava predstavila je program kojim će se voditi u svom mandatu, a koji se sastoji od četiri velike točke:

Nastavak rada na ukidanju dvostrukog oporezivanja s SAD-om

Informiranje članova o mogućnostima koje nudi vertikala S3 i edukacija članova o specifičnim znanjima

Dijeljenje znanja produktnih tvrtki

Dijalog o stagnaciji na tržištu i promjenama na tržištu rada

Ukidanjem dvostrukog oporezivanja financijski će se rasteretiti tvrtke koje posluju s tvrtkama u SAD-u, čime će se omogućiti isplativije poslovanje, a samim time i potaknuti nove investicije. Ukidanje poreza omogućit će da hrvatske IT tvrtke budu konkurentnije na američkom tržištu, a američke će tvrtke moći lakše ulagati u hrvatsko tržište. Dopredsjednik CISEx-a, Frane Borozan (Syskit), tim je povodom naglasio: "Ovu inicijativu su pokrenule prijašnje uprave udruge, ali nova će se uprava zalagati da do te promjene dođe u njihovom mandatu."

Upravni odbor CISEx-a čine: Ivan Bešlić (Sofascore), predsjednik, Frane Borozan (Syksit), dopredsjednik, Sven Marušić (Endava), član, Antonio Perić-Mažar (Locastic), član, Vlatko Vlahek (Prototyp), član, Dražen Đurinić (Domino grupa), glavni tajnik.

Iako je Strategija pametne specijalizacije (S3), tzv. Vertikala S3, usvojena u prosincu 2023. godine, nedovoljno je informacija o mogućnostima koje sama vertikala nudi te na koji način se tvrtke iz IT sektora mogu okoristiti. Predsjednik CISEx-a, Ivan Bešlić (Sofascore), naglašava: "Vertikala je važna za tvrtke u IT sektoru jer ona označava promjenu financiranja i lakši pristup sredstvima iz EU i HR. Samim time, nužno je dijeliti informacije s tvrtkama i organizirati edukacije na kojima će članovi moći doći do praktičnog znanja i načina kako izvući potencijal iz S3."

Članovi odbora kao jedan od svojih zadataka vide i dijeljenje znanja produktnih tvrtki čime bi hrvatskim agencijama pomogli da postanu produktne tvrtke kroz dijalog i edukacije o izazovima i poteškoćama, s kojima su se i sami suočavali u svom dugogodišnjem radu, te načinima kako su došli do rješenja.

Kroz otvoreni dijalog o stagnaciji u IT tržištu, članovi su govorili o činjenici da je na tržištu došlo do smanjenja potražnje te da se situacija na tržištu rada promijenila u odnosu na zadnje dvije godine. "Stagnacija je za neke tvrtke subjektivna, a za neke objektivna, no generalno možemo reći da se situacija na tržištu stabilizirala iako su trenutno promjenama i stresnim uvjetima na tržištu rada najviše izloženi juniori", zaključio je Sven Marušić (Endava).

Govorivši o planovima udruge za jesen, najavljena su nova Meetup druženja – u Splitu u rujnu, te u Osijeku u listopadu. Nadalje, ideja je sve događaje koje organiziraju članovi CISEx-a objediniti na jednom mjestu kako bi svi članovi imali uvid i mogućnost posjećivanja tih događaja. Također, u planu je i anketa za sve članove CISEx-a kako bi izrazili svoje mišljenje i naznačili sve što bi voljeli vidjeti u programu udruge.