Ovo su keynote predavači Bug Future Showa 2022 - imate li svoju pozivnicu?

Najveći tehnološki spektakl u regiji, Bug Future Show 2022, održat će se za deset dana, u četvrtak, 3. veljače 2022., kao online-događanje kroz koje će biti uprizoren najbogatiji i najspektakularniji program dosad, pred najvećim brojem okupljenih zaljubljenika u tehnologiju iz cijele zemlje i okolice. Ovogodišnje izdanje BFS-a, deveto po redu, održava se pod motom Unzoom Your Vision, a viziju će nam "unzoomati", između ostalih, i tri keynote predavača, Predrag Pale, Josipa Majić i Ivica kostelić. Evo o čemu će pričati...

KEYNOTE PREDAVANJE: Život izvan okvira - nepripremljeni za budućnost

Predrag Pale, FER, izvanredni profesor, otac hrvatskog Interneta

Budućnost. Možemo li ju uopće predvidjeti? Tko je stvarno predvidio Facebook ili Coronu? Trebamo li joj se radovati ili strahovati od nje? Bojimo li se prirode ili tehnologije? Ili čovjeka? Hoće li se društvo ili čovjek išta bitno promijeniti? Jesmo li se do sada promijenili? Koje su to tehnologije koje bi mogle radikalno promijeniti društvo, pa i čovjeka? Kako i zašto? Hoće li nam donijeti blagostanje i slobodu ili patnju i ropstvo? Hoćemo li moći nastaviti živjeti kako smo navikli ili ćemo se morati mijenjati? Znamo li se već sad pripremiti za to? Znamo li razmišljati „izvan okvira”? Odgovore zna vizionar koji je doveo Internet u Hrvatsku, legenda IT scene, Predrag Pale.

KEYNOTE PREDAVANJE: „Rejzanje“ token-saleom - bye-bye investitorima, fondovima i anđelima

Josipa Majić, Revuto, suosnivačica i CSO

U eri kriptovaluta, fintecha, umjetne inteligencije, pametnog novca, pametnih ugovora i pametnih ideja startupaši su u velikoj prednosti nad korporacijama, ako na vrijeme prošire svoje horizonte i odluče se na novi način financiranja digitalnih projekata. Što je to token sale i kako su upravo tim konceptom – temeljenim na najmodernijoj verziji blokchaina - razvoj mobilne aplikacije koja onemogućuje digitalnim online servisima automatsko obnavljanje pretplate milijunski financirali u Revutu, otkrit će CEO te tvrtke, prekaljena starupašica s globalnom slavom, Josipa Majić.

KEYNOTE PREDAVANJE: Ne postoji nemoguće!

Ivica Kostelić, višestruki osvajač Svjetskog kupa u skijanju i svjetski prvak u slalomu 2003.

Znanje, volja, zalaganje, discipliniran um i strast koja se proteže iza svakog horizonta omogućili su mu da ostvari ciljeve koji se većini ljudi čine neostvarivima. Njegova vizija svakim je ciljom odzumirana od samog početka i svaki je cilj zbog toga i dostigao. Za ovaj zadnji upotrijebio je i pamet domaćeg IT sektora. Nositelj titule svjetskog prvaka u slalomu i višestrukog olimpijskog vice-prvaka u aplskom skijanju, Ivica Kostelić, proširit će i vašu i našu viziju na ovogodišnjem Bug Future Showu!

Kompletan program Bug Future Showa 2022 bit će objavljen točno tjedan dana prije održavanja showa, a djelomično ga, zajedno s mnogim predavačima, možete već sada proučiti na web-stranici bfs.bug.hr.

