Poslane su pozivnice za najspektakularniji Bug Future Show svih vremena. Imate li svoju?

Wooohoo, za deset dana, u četvrtak 6. veljače 2025., održat će se dvanaesti po redu Bug Future Show, ovaj put pod motom "Expanding the Value". Ovogodišnje izdanje BFS-a moći će se pratiti isključivo uživo, na licu mjesta, a pripremili smo dosad najbogatiji, najspektakularniji i najraskošniji program.

Bug Future Show 2025 održat će se na čak četiri paralelna stage, uz najraskošnije produciranu glavnu pozornicu ikada viđenu na tehnološkim događanjima u našoj regiji. Uz naše uobičajene panele, keynote predavanja, intervjue i ostale točke programa, tu je i stage s isključivo developerskim predavanjima nazvan ".debug Future Show", kao i natjecanje održivih tehnoloških ideja LAQOthon na kojem se dijeli 18.000 eura!

Novost od ove godine je i četvrti stage nazvan "Rešetanje speakera", gdje ćete u izravnom kontaktu moći postavljati pitanja nekim od najistaknutijih govornika iz programa BFS-a 2025.

Ulaznice za praćenje Bug Future Showa 2025 su besplatne, ali isključivo uz pozivnicu! Jedinstvene individualizirane i nedjeljive pozivnice s kodovima za preuzimanje ulaznica putem Enrtrio platforme poslali smo upravo našim najvjernijim čitateljima, a imamo ih još ponešto za podijeliti. Ukoliko i vi želite doći na Bug Future Show, u aktualnom broju Buga (broj 374) pronađite jedinstveni kod s kojim možete putem sustava Entrio preuzeti besplatnu ulaznicu. Druga opcija je da nam se obratite na info@bfs.bug.hr.

Kratka video najava je u nastavku:

Detaljan program i satnicu Bug Future Showa 2025 objavit ćemo točno tjedan dana prije showa, a za sada pogledajte tko su neki od govornika na webu BFS-a na adresi https://bfs.bug.hr/.

Generalni pokrovitelj Bug Future Showa 2025 je i dvanaestu godinu za redom Hrvatski Telekom, a sponzori su Addiko banka, Aircash, Algebra, Apis IT, Croatia osiguranje, Devot, Fonoa, Genius by Intercapital, Infobip, LAQO by Croatia osiguranje, Mastercard i Span. Partner BFS-a su Entrio i Nescafe. Medijski pokrovitelji BFS-a su RTL, N1, Večernji list, Novi list, tportal.hr, glazba.hr i Poduzetnik. Organizator je, naravno, Bug.