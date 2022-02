Predrag Pale i prvaci IT scene otvorit će ovogodišnji Bug Future Show 2022

Za samo dva dana, prekosutra, 3. velječe, u 10 sati ujutro započet će deveto izdanje Bug Future Showa, najtehnološkijeg događaja u godini, uz program koji će bez pauze trajati do kasnih večernjih sati. Kompletnu satnicu i sve točke ovogodišnjeg programa možete potražiti na web-stranici BFS-a, a ovom prilikom skrećemo vam pažnju na sam početak spektakla, kada je najprije na redu keynote predavanje Predraga Palea, a potpom i panel rasprava u kojoj će krema hrvatskog IT-ja analizirati uspjehe i probleme hrvatske tech industrije.

Očekujte puno. Predrag Pale, izvanredni profesor na FER-u, jedan je od najzaslužnijih ljudi za to što danas hrvatski IT čini najstabilniju granu našeg gospodarstva. "Otac hravtskog Interneta" vizionarski je pred tri desetljeća doveo revolucionarnu mrežu u našu državu, među prvima na svijetu, a u njegovim osebujnim vizijama tehnološke budućnosti uživat ćemo u keynoteu naslovljenom "Život izvan okvira - nepripremljeni za budućnost".

U panel raspravi "Mala zemlja za veliki uspjeh - jesmo li stvarno globalni IT igrači" čut ćemo, najprije, ekskluzivno, analizu rasta IT industrije u Hrvatskoj koju je za Bug Future Show 2022 priredila Tajana Barančić, kraljica scene, kolumnistica Mreže, uvjerljivo najvjerodostojnija analitičarka tech industrije u regiji. Brojke će po prvi puta čuti i panelisti, prvaci IT scene, Tomislav Grubišić, CEO Bornfighta, Damir Sabol, CEO Photmatha i Saša Kramar, CMO Spana, pa će ih i komentirati, uz moderiranje TV voditelja Petra Štefanića.

Ulaznica, zamislite, imamo u neograničenoj količini jet se Bug Future Show 2022 održava kao online događanje, za koje smo izgradili čak dva golema studija iz kojih će se emitirati dosad neviđeno visoko produciran program. Ako još niste, vrijeme je da javite na posao da "malo kašljucate", pa da ćete "ostati prekosutra kući", opskrbite se kavom, pivom, sokovima, grickalicama, dostavnim službama i udobnom foteljom i - ako je već nemate - zatražite svoju ulaznicu na email info@bfs.bug.hr.

Generalni pokrovitelj BFS-a 2022 je Hrvatski Telekom, a sponzori su Algebra, Bornfight, Croatia osiguranje, LAQO, Lenovo, Photomath, Revuto i Zagrebačka banka.