Predstavljamo moderatore na Bug Future Showu 2025

Narednoga četvrtka, 6. veljače, u zagrebačkom Mozaik Event Centru priprema se nikad spektakularniji Bug Future Show s nikad bogatijim programom. Raznolike teme, od razvoja aplikacija do startupa, od investiranja do tech biznisa, zaslužile su vrhunske moderatore. Njih je ove godine čak devet, sve odreda poznata medijska lica, koja ćemo vam predstaviti u nastavku te najaviti njihove nastupe. Krenimo (abecednim) redom…

Hrvoje Balen, Jelena Glišić, Boris Drilo

Hrvoje Balen

Doajen tech scene te suosnivač i član Uprave najvećeg privatnog sveučilišta u Hrvatskoj, ključnoga za obrazovanje tehnoloških kadrova, još će jednom voditi intervju uživo na sceni BFS-a. "Ex Cathedra vs Postmoderna – čime bi Pošta mogla iznenaditi korisnike idućih Božića?", bit će točka programa u kojoj će na izazovna pitanja odgovarati predsjednik uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo.

Boris Drilo

Član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hravtskog Telekoma deset godina je u kompaniji, donoseći i implementirajući najinovativnija tehnološka rješenja u usluge najveće hrvatske telekomunikacijske kompanije. Ove godine njegov će intervju "IT kava s legendom" ugostiti Silvia Kutića iz Infobipa.

Jelena Glišić

Dugogodišnja je voditeljica brojnih emisija na HRT-u te urednica i voditeljica najgledanije TV emisije o automobilizmu, Auto Marketa. Povijest će je zapamtiti po tome što je jedina, uz Ivana Šarića, ikada imala čast biti voditeljicom Bug Future Showa, postavši time vječita članica obitelji najspektakularnijeg showa u svemiru. Ove godine ugostit će predvodnike fintech scene u Hrvata, Geu Kariž (Mastercard) i Hrvoja Ćosića (Aircash), u Fireside chatu pod nazivom "Keš, kripto ili kartice – tko vodi igru?".

Mojmira Pastorčić, Bojan Mušćet, Ida Prester

Bojan Mušćet

Dugogodišnji komunikacijski ekspert s višedesetljetnim novinarskim iskustvom u sektoru novih tehnologija i glazbe, višestruko nagrađivan za svoj rad. Član je najvećeg svjetskog žirija za tehnološke inovacije, CES Innovation Awards, te sukreator i suosnivač Idea Knockouta i Bug Future Showa, gdje redovito nastupa u ulozi moderatora. Na BFS-u 2025 moderirat će panel "Fact Checking - Jesu li aplikacije lijek za deformacije informacija?", gdje će mu se pridružiti glavna urednica Tportala Dijana Suton i Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja.

Mojmira Pastorčić

Dugogodišnja voditeljica i urednica najgledanije informativne emisije u Hrvatskoj, RTL Direkta, višestruko nagrađivana za svoj novinarski rad na televiziji, vraća se na pozornicu BFS-a sa sudionicima ovogodišnjeg CES-a. U spektakularnom panelu Girl You Know It's True – Fake it 'till you make it!" gosti će joj biti Ante Medić (Solderix) te fact checkeri Dr. Milli i Prof. Vanilli.

Ida Prester

Također dugogodišnja moderatorica i panelistica Bug Future Showa, ove godine još jednom će voditi ključne točke u našoj dvorani "Muller", uključujući finale natjecanja LAQOthon.

Vedran Sorić, Petar Štefanić, Ivan Vrdoljak

Vedran Sorić

Urednik i voditelj Prodajnog mindseta prodajni je konzultant s višegodišnjim iskustvom u prodajnom sektoru. U duši je matematičar (informatičar), a iako neostvareni pilot, završio je Prometni Fakultet u Zagrebu. Njegova točka bit će intervju uživo "Bojkotiraš trgovine? Zašto NE SMIJEŠ bojkotirati investiranje!", u kojoj će ugostiti Marka Bogdana (Genius by Intercapital ).

Petar Štefanić

Televizijski i radijski urednik i voditelj, svojevremeno urednik i voditelj Otvorenog na HRT-u, Pressinga na N1 televiziji i Tjednog intervjua tjedna na Yammat FM-u. Petar je najbolje ocijenjeni moderator s nekoliko izdanja developerske konferencije .debug te redoviti moderator i na Bug Future Showu. "Pivotiraj ili nestani – kako i uz dvogodišnju stagnaciju IT-ja kontinuirano rasti?" bit će naziv njegovog panela na BFS-u 2025., a gosti Saša Kramar (Span), Saša Bilić (Apis IT), Martin Morava (Devōt) i Relja Marković (Addiko Bank).

Ivan Vrdoljak

Voditelj i urednik na Bloomberg Adria TV, prethodno na RTL-u i Novoj TV. Ivan je uz to i trener za javne nastupe i sveučilišni predavač. Pomaže brojnim poslovnim ljudima da poboljšaju svoje nastupe na konferencijama, u TV intervjuima i poslovnim prezentacijama. Predavač je i na Sveučilištu Algebra Bernays, dok će na BFS-u ravnati panelom "ETF Is A New Štednja – investicijski superalat za neznalice", u kojem će mu se pridružiti Ivana Drlje (Intercapital), Jurica Jednačak (HANFA) i Ivan Glavaš (Blockroad).

Program BFS-a 2025