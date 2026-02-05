Predstavljen je RINNO, prototip novog hrvatskog humanoidnog robota

Ovoga četvrtka u prostorijama Wespa Spacesa, održano je predstavljanje prototipa humanoidnog robota RINNO. Kako navodi Mario Ljubičić, inače osnivač projekta RINNO Robotics, radi se o prvom humanoidnog robotu ove vrste razvijenom u Europi s fokusom na mehaničku preciznost, glasovnu interakciju i integraciju umjetne inteligencije u humanoidni oblik.

Iako je još uvijek riječ o prototipu, moramo reći da RINNO izgleda kao finaliziran proizvod. Visok je 180 centimetara, ima 60 kilograma te je napravljen od aluminija bez puno vidljivih kablova. Ljubičić kaže da su aktuatore, kojih ima više od 50, razvijali sami, a ističe i da robot ima 7 motora u svakoj nozi, 7 u svakoj ruci i tri u vratu.

RINNO Foto: Matej Markovinović/Bug

Što znači RINNO? R – Responsive I – Intelligent N – Neural N - Network O - Operator

S robotom se trenutno može komunicirati glasovnim putem, može promatrati i prepoznavati ljude te svijet oko sebe, a na prezentaciji je prikazano i kako se kreće. Dok ljudi za hodanje koriste takozvani dinamički hod, gdje težište stalno pada naprijed, a noge ga samo hvataju, RINNO trenutno koristi statički hod gdje je težište uvijek unutar potpornog poligona. Budući da je još u fazi razvoja, pretpostavljamo da će se još poraditi i na hodu da bude prirodniji i više nalik ljudskom.

Posebno nam je zanimljiv bio detalj s baterijom kojeg se Ljubičić posebno dotaknuo u jednom dijelu prezentacije. Naime, cilj mu je da RINNO može sam sebi promijeniti bateriju kada se ona potroši. Ideja je da dođe do stanice za izmjenu baterije, primjerice, stol, i da zamjenu obavi u potpunosti sam, bez ljudske intervencije.

RINNO Foto: Matej Markovinović/Bug

„RINNO nije igračka, marketinški trik, a ni robot za sajmove. Meni je potrebna investicija kako bi se ovo dovelo do faze proizvoda. Poznavajući sebe, ja ću ga svakako završiti, ali bi investicija puno pomogla“, rekao je Ljubičić na kraju prezentacije te je istaknuo da bi RINNO uz investiciju mogao biti spreman i homologiran za tržište u roku 6 mjeseci.

Na predstavljanju RINNO-a bio je i ministar gospodarstva, Ante Šušnjar, koji je nakon prezentacije dao i izjavu za medije.

„Za ovaj projekt sam uvjeren da će naći svoju komercijalnu primjenu, čini mi se da je ovo jedan od prvih projekata u svijetu koji ima tendenciju da zamijeni jako puno ponavljajućih poslova, ali i šire od toga, jer vidimo da će se ovaj robot razvijati u smjeru da nauči ljudske funkcije, od kretanja do osjetljivosti, milimetarske preciznosti, poimanja prostora i interakcije“, rekao je ministar Šušnjar.