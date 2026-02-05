Događaji

Predstavljen je RINNO, prototip novog hrvatskog humanoidnog robota

RINNO 📷 Foto: Matej Markovinović/Bug
Matej Markovinović četvrtak, 5. veljače 2026. u 18:15

Bili smo na predstavljanju RINNO-a, prototipa domaćeg humanoidnog robota čiju namjenu kreator vidi u tvornicama, školama i uslužnim djelatnostima

Ovoga četvrtka u prostorijama Wespa Spacesa, održano je predstavljanje prototipa humanoidnog robota RINNO. Kako navodi Mario Ljubičić, inače osnivač projekta RINNO Robotics, radi se o prvom humanoidnog robotu ove vrste razvijenom u Europi s fokusom na mehaničku preciznost, glasovnu interakciju i integraciju umjetne inteligencije u humanoidni oblik.

Iako je još uvijek riječ o prototipu, moramo reći da RINNO izgleda kao finaliziran proizvod. Visok je 180 centimetara, ima 60 kilograma te je napravljen od aluminija bez puno vidljivih kablova. Ljubičić kaže da su aktuatore, kojih ima više od 50, razvijali sami, a ističe i da robot ima 7 motora u svakoj nozi, 7 u svakoj ruci i tri u vratu.

RINNO 📷 Foto: Matej Markovinović/Bug
RINNO Foto: Matej Markovinović/Bug

S robotom se trenutno može komunicirati glasovnim putem, može promatrati i prepoznavati ljude te svijet oko sebe, a na prezentaciji je prikazano i kako se kreće. Dok ljudi za hodanje koriste takozvani dinamički hod, gdje težište stalno pada naprijed, a noge ga samo hvataju, RINNO trenutno koristi statički hod gdje je težište uvijek unutar potpornog poligona. Budući da je još u fazi razvoja, pretpostavljamo da će se još poraditi i na hodu da bude prirodniji i više nalik ljudskom.

Posebno nam je zanimljiv bio detalj s baterijom kojeg se Ljubičić posebno dotaknuo u jednom dijelu prezentacije. Naime, cilj mu je da RINNO može sam sebi promijeniti bateriju kada se ona potroši. Ideja je da dođe do stanice za izmjenu baterije, primjerice, stol, i da zamjenu obavi u potpunosti sam, bez ljudske intervencije.

RINNO 📷 Foto: Matej Markovinović/Bug
RINNO Foto: Matej Markovinović/Bug

„RINNO nije igračka, marketinški trik, a ni robot za sajmove. Meni je potrebna investicija kako bi se ovo dovelo do faze proizvoda. Poznavajući sebe, ja ću ga svakako završiti, ali bi investicija puno pomogla“, rekao je Ljubičić na kraju prezentacije te je istaknuo da bi RINNO uz investiciju mogao biti spreman i homologiran za tržište u roku 6 mjeseci.

Na predstavljanju RINNO-a bio je i ministar gospodarstva, Ante Šušnjar, koji je nakon prezentacije dao i izjavu za medije.

„Za ovaj projekt sam uvjeren da će naći svoju komercijalnu primjenu, čini mi se da je ovo jedan od prvih projekata u svijetu koji ima tendenciju da zamijeni jako puno ponavljajućih poslova, ali i šire od toga, jer vidimo da će se ovaj robot razvijati u smjeru da nauči ljudske funkcije, od kretanja do osjetljivosti, milimetarske preciznosti, poimanja prostora i interakcije“, rekao je ministar Šušnjar.

Mario Ljubičić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar 📷 Foto: Matej Markovinović/Bug
Mario Ljubičić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar Foto: Matej Markovinović/Bug

 

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi