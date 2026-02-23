Honor će na MWC-u predstaviti svog prvog humanoidnog robota

Honor širi svoj portfelj izvan klasične potrošačke elektronike i ulazi u područje humanoidne robotike. Uz nove mobitele, tablete i laptop, na MWC-u u Barceloni prikazat će i svog prvog humanoidnog robota

Honor je službeno potvrdio da će na ovogodišnjem MWC-u predstaviti niz novih uređaja, među kojima se posebno ističe prvi humanoidni robot u povijesti te tvrtke.

Tehnički detalji robota za sada nisu poznati, ali je zato objavljen kratki teaser video u kojem se, uz ostale novitete, može vidjeti i kako bi robot trebao izgledati. Prema riječima Honora, ovogodišnje predstavljanje istaknut će njihovu viziju budućnosti u kojoj čovjek i stroj djeluju u sinergiji.

Kratku video najavu prilažemo u nastavku.

Osim humanoidnog robota, potvrđeno je i da će Honor na MWC-u predstaviti novi sklopivi mobitel Magic V6, kao i Robot Phone, mobitel koji u sebi ima ugrađenu kameru s gimbalom. Također, predstavit će i tablet MagicPad 4 te laptop MagicBook Pro 14 s ultra-tankim dizajnom i AI značajkama.

Više informacija bit će poznato za vrijeme MWC-a koji se održava od 2. do 5. ožujka 2026. u Barceloni.