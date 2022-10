Q svečano otvorio ured u Beogradu

IT tvrtka Q svečano je otvorila svoj ured u Beogradu nakon što je prije pola godine proširila svoje poslovanje na tamošnje tržište i pojačala svoj tim stručnjacima iz Srbije. Nakon prošlogodišnjeg otvaranja ureda u Londonu, Beograd je treći ured Q-a u kojem će se raditi na projektima za kompanije s 22 globalna tržišta.

Svečanom partyju povodom otvorenja odazvalo se više od 150 ljudi, među kojima su bili zaposlenici i prijatelji Q-a, novinari, predstavnici IT zajednice te brojni drugi uzvanici. Svečanosti je prisustvovao i veleposlanik Republike Hrvatske u Srbiji, Hidajet Bišćević koji je zaželio dobrodošlicu svim prisutnima.

Planirana nova zapošljavanja

Q u Srbiji već zapošljava 18 ljudi, a plan mu je angažiranje novih snaga kako bi u beogradskom uredu do kraja godine radilo 30 do 40 zaposlenika. IT-jevcima u Srbiji Q nudi rad na projektima klijenata kao što su Novartis, The Times, Manpower Group, Smart Pension, Vaillant, Hilti i brojni drugi. Uz to, Q intenzivno radi na tome da izjednači broj benefita koje nudi svojim ljudima u Hrvatskoj, a njih je preko 30 u što spadaju razne subvencije, bonusi, edukacijski budžeti, slobodni dani te razna događanja i eventi.

"Presretni smo što smo pola godine nakon najave širenja i angažiranja stručnjaka iz Srbije imali priliku svečano otvoriti naš novi ured. Kao i u Hrvatskoj, i u Srbiji ćemo našim ljudima ponuditi rad u okruženju gdje su oni na prvom mjestu, uz transparentnu komunikaciju i zanimljive globalne projekte. Siguran sam da je ovo za nas tek početak nove lijepe priče u kojoj ćemo, pojačani novim kolegama nastaviti graditi naš uspjeh", istaknuo je CEO Q-a Filip Ljubić.

Domaća IT tvrtka će u nadolazećem razdoblju nastaviti raditi i na daljnjem povećanju zadovoljstva svojih zaposlenika, nakon što se nedavno našla među najboljim tvrtkama na svijetu prema eNPS indikatoru. Visoku razinu zadovoljstva prate i nagrade pa su tako dvije godine zaredom proglašeni najboljim poslodavcem u kategoriji srednje velikih tvrtki prema istraživanju koje provodi MojPosao.