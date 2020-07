Ubisoft Forward prezentacija otkrila novi Far Cry i potvrdila glasine koje su kružile ovog tjedna

Svake godine uoči sajma E3 tradicija je da informacije o nadolazećim igrama postanu dostupne prije nego što bi trebale, a kako su ove godine zbog koronavirusa izdavači morali informacije dijeliti kroz unaprijed pripremljene prezentacije, većina ih je to uspjela izbjeći. Ipak, među njima nije bio Ubisoft – nekoliko dana prije Ubisoft Forward prezentacije najprije se pojavio gameplay za Assassin's Creed Valhalla, zatim su za tu igru procurili detalji o datumu izlasku, pa su procurile informacije za Watch Dogs: Legion i spominjalo se da će glumac Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) biti glavni negativac u novom Far Cryju, tako da smo večeras dobili potvrdu za to što smo saznali ranije. Evo na čemu sve rade brojni timovi koje ovaj francuski izdavač okuplja.

Watch Dogs Legion

Prva igra koju nam je Ubisoft odlučio pokazati bila je Watch Dogs Legion. Novi nastavak u hakersko-akcijskom serijalu odvest će igrače u London. U glavnom gradu Engleske građani više nemaju previše slobode, zato što se privatna kompanija Albion „brine za njihovu sigurnost“, a hakeri koji se okupljaju iza udruge imena Dedsec pokušat će vratiti stvari u normalu.

Najveća razlika u odnosu na dva prijašnja nastavka je da ćete na ulicama Londona moći regrutirati bilo kojeg NPC-ja i zatim ga uposliti, a ovisno o tome čime se bavi i koje su mu vještine, s neprijateljima će se suočavati na različite načine.

Watch Dogs Legion izaći će 29. listopada za PC (Uplay i Epic Games Store), PlayStation 4 i Xbox One, a tim koji radi na igri napravit će port i za nove konzole. Ako vam uz dva prikaza gameplayja treba više informacija, možete ih potražiti na ovim stranicama.

Hyper Scape

Oni koji još uvijek traže nova battle royale iskustva pronaći će ga u Ubisoftovoj igri Hyper Scape. Radnja ovog BR-a odvija se malo tridesetak godina u budućnosti u kojoj je čovječanstvo imalo neke značajne pomake, ali i velik broj promašaja. Jedna kompanija smislila je realističan svijet u kojem se svi mogu natjecati, poznat kao Hyper Scape, ali su se u posljednje vrijeme počele događati neobične stvari.

Ne znamo koliko će priča imati utjecaja na sam gameplay, ni koliko Ubisoft planira u nju investirati, ali igra izgleda dobro i svijet zvuči interesantan. Od samog napucavanja možete očekivati tipično nadmetanje s 99 drugih igrača uz futurističke vještine i oružja koja ćete u tom virtualnom gradu moći koristiti.

Za isprobavanje ove igre ne morate uopće čekati, zato što je Hyper Scape na PC-u od danas dostupan putem otvorenog beta testa. Ako ste zainteresirani, treba vam Uplay korisnički račun i zatim se možete zaputiti ovdje i započeti s preuzimanjem. Kada konačna verzija postane dostupna, ova će igra imati free-to-play model uz mogućnost kupovinu Battle Passa (prvi je besplatan) i korištenja trgovine unutar igre. Sve ostale detalje možete proučiti na službenim stranicama.

Assassin's Creed Valhalla

Najveća zamjerka Ubisoftu za najavu nove igre u serijalu Assassin's Creed bila je ta da nisu pokazali gameplay, a rekli su da hoće. Iako su to htjeli napraviti večeras, ranije ovog tjedna ih je netko preduhitrio i procurilo je pola sata gameplayja. Ipak, sada smo dobili službene i puno kvalitetnije verzije – jedna je uključivala kraći pregled onog što nas čeka u igri, dok je nakon završetka prezentacije pokazano pola sata igre u komadu.

Kao i s prijašnje dvije igre, Valhalla nastavlja u smjeru akcijskih RPG-ova, a šuljanje i korištenje poznatog Hidden Bladea opet će obuhvaćati mali dio igre. Naglasak je stavljen na ogroman svijet, istraživanje, podešavanje lika (od izgleda do vještina), rješavanje questova i ovog puta izgradnju sela u kojem će Vikinzi živjeti.

Assassin's Creed Valhalla izaći će 17. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a za vrijeme prezentacije nam je šef Xboxa, Phil Spencer, rekao da će igra podržavati Smart Delivery sustav, što znači da su u planu i next-gen verzije. Ako se želite više informirati o najnovijoj igri u dugovječnom serijalu, posjetite ove stranice.

Far Cry 6

Novi Far Cry, novi ludi negativac koji će nam zagorčavati život. Posljednja stvar koju je danas Ubisoft htio s nama podijeliti bila je službena najava za Far Cry 6. Najprije smo dobili uvodnu špicu:

Zatim je uslijedio prvi pogled na čovjeka čiju ćemo priču pratiti:

Čast maltretiranja igrača ovog puta ima glumac Giancarlo Esposito, koji će utjeloviti diktatora fiktivne otočne države Yara. Anton Castillo upravlja državom u kojoj su krenuli nasilni revolti, a prema ovome što smo vidjeli, brzo će i sina naučiti kako se nositi s onima koji se ne slažu s režimom.

Mi ćemo, naravno, utjeloviti jednog člana pokreta otpora, imati na raspolaganju velik arsenal oružja, mogućnost regrutiranja kompanjona (ljudskih i životinjskih) i istraživati ovu tropsku lokaciju koju bi bilo bolje posjetiti u mirnijim vremenima. Far Cry 6 je u izradi za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X, a na sve platforme će stići 18. veljače 2021. godine. Sve što je izdavač bio spreman objaviti nalazi se na službenim stranicama.

Mobilne igre

Za kraj vas ostavljamo s tri najave mobilnih igara koje je Ubisoft s nama podijelio usred prezentacije. Najprije su igrače obavijestili da će popularnu borilačku igru Brawlhalla uskoro moći igrati i na iOS i Android uređajima. Igra će na mobilne uređaji stići 6. kolovoza, a sve detalje možete proučiti ovdje.

Druga mobilna igra dostupna je od prošlog mjeseca za iOS i Android uređaje, a ako se želite „pridružiti kraljici Catherine Ironfist u obnavljanju kraljevstva Erathia koje je poharao rat“ možete to napraviti kroz Might & Magic: Era of Chaos. Razvojni tim Playcrab pripremio je kampanju za jednog igrača, PvP borbe i mogućnost pridruživanja gildama. Poveznice za preuzimanje pronaći ćete na ovim stranicama.

Posljednja mobilna igra krije se iza imena Tom Clancy's Elite Squad, a ona okuplja poznate likove iz serijala kao što su Ghost Recon, Rainbow Six, Splinter Cell i The Division. Mečevi će se odvijati u formatu 5v5, najavljena je kampanja koja će ispričati „jedinstvenu Tom Clancy priču“ i moći ćete se protiv drugih igrača boriti sami ili u gildama. Datuma izlaska nema, ali igra stiže „uskoro“ na iOS i Android uređaje, i svi oni koji sada odrade registraciju dobit će ekskluzivno oružje.

To je bilo sve što nam je Ubisoft danas htio pokazati. Predsjednik kompanije, Yves Guillemot, poručio nam je da ovo nije posljednji Ubisoft Forward koji ćemo ove godine imati prilike vidjeti i dodao da ćemo dobiti više informacija o drugim projektima na kojima rade (Beyond Good & Evil 2, Gods & Monsters, koja Rayman igra nadamo se).

Do tada će valjda riješiti interne probleme o kojima se ovog tjedna počelo pričati - nekoliko zaposlenika na važnijim pozicijama u različitim studijima dalo je otkaze zbog priča o zlostavljanju na radnom mjestu, a prije nego što je prezentacija započela, na društvenim mrežama napisali su sljedeće:

Vidjet ćemo kako će se situacija odvijati u narednim mjesecima. Ubisoft ima velik broj studija diljem svijeta, pa će njihove interne istrage sigurno potrajati. Što se preostalih konferencija koje ove godine mijenjaju E3 tiče, čekaju nas Summer Game Fest July Developer Showcase 20 srpnja, još jedna Microsoftova prezentacija koja će se pozabaviti next-gen igrama 23. srpnja i zatim imamo pauzu do kraja kolovoza kada će se održati online verzija gamescoma.