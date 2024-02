Započeo je Bug Future Show 2024 – "The Sound of Infinity"

Pod motom "The Sound of Infinity" u Zagrebu je otvoren jedanaesti Bug Future Show, tehnološki spektakl koji će se ove godine baviti tehnologijom i glazbom, ali i mnogim ostalim temama

Bug Future Show 2024 već je jedanaesto izdanje najvećeg regionalnog tech showa u organizaciji Buga. I ove smo godine napunili zagrebački Mozaik Event Centar, s bogatim i atraktivnim programom koji se odvija u tri dvorane.

Pobjedničku formulu ne mijenjamo svih ovih godina, pa je tako za vođenje programa u glavnoj dvorani i ovoga puta zadužen najbolji komičar među geekovima i obratno, Ivan Šarić. Uvodno obraćanje za službeni početak programa još jednom je odradio glavni urednik Buga Miro Rosandić, koji je publici prezentirao i video iz povijesti časopisa. Stariji će se čitatelji sjetiti da su u davna vremena članovi redakcije jednom godišnje odrađivali i tematski foto session, a neki od njih bili su i usko povezani s glazbom.

Budući da je s glazbom povezan i moto ovogodišnjeg Bug Future Showa, "The Sound of Infinity", bila je to prilika da se prisjetimo nekih od fotografija članova redakcije iz tih, sada već davnih, vremena.

The Sound of Infinity

Prvi keynote dana održao je Matthias Strobel, predsjednik MusicTech Germany, Savezne udruge za glazbenu tehnologiju u Njemačkoj, a ujedno je i osnivač Wicked Artistsa, booking agencije za kreativne umjetnike novih medija. Njegovo predavanje naslovljeno je "1877 Til Infinity: Navigating Technological Transformations in Music", a bavilo se poviješću glazbene tehnologije, od prvog izuma fonografa pa do modernih vremena.

Strobel je za posjetitelje BFS-a izradio i skladbu – na hrvatskom jeziku, kako bi prikazao mogućnosti umjetne inteligencije u toj domeni. Putovanje kroz vrijeme započeo je s 43 tisuće godina starim, prvim poznatim glazbenim instrumentom, a nastavio kroz evoluciju glazbe i tehnologije do današnjih dana. Povijest glazbe prožeta je tehnološkim inovacijama, koje su odredile njezin razvoj – od instrumenata, pa preko mikrofona, radija, raznih nosača zvuka pa sve do iTunesa i streaming usluga koji preuzimaju primat danas.

Neupitno je da danas najveći utjecaj na daljnju evoluciju glazbe ima umjetna inteligencija, koja omogućava neviđena iskustva, u virtualnom ili stvarnom svijetu, a kao jedan od glavnih trendova Strobel ističe personalizaciju glazbe, koja će postati interaktivnija i nelinearna.

Glazba je danas sveprisutna i u automobilima, svuda oko nas, u trgovinama, u videoigrama, na svim uređajima koje imamo uz sebe, a pomaže nam "uroniti" u situaciju u kojoj se nalazimo. Sva ta iskustva uz postojeće tehnologije bit će dodatno personalizirana i prilagođena, kako situaciji tako i svakom pojedinom slušatelju. Moguće je, stoga, da će nas uskoro unuci pitati "Pa kako ste mogli uvijek istu glazbu slušati iznova?", zaključuje naš prvi današnji keynote govornik.

