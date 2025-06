U subotu u Zagrebu zabranjeno letenje neovlaštenim dronovima

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo obavijestila je javnost da će naredne subote, 5. srpnja 2025. godine, povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, područje aktivno štititi od uletavanja neovlaštenim dronovima. Agencija apelira na sve posjetitelje i širu javnost da se suzdrži od letenja dronovima općenito, na području cijelog grada Zagreba.

Zabrana na širem području grada

Prije svega, to se odnosi na neposrednu blizinu i područje oko zagrebačkog Hipodroma gdje će biti nazočan iznimno velik broj posjetitelja. Ukoliko bi došlo do tehničkog kvara ili nekog drugog problema, zbog kojeg bi dron ostao izvan kontrole udaljenog pilota, moglo bi doći do njegovog pada, a posjetitelji se ne bi mogli izmaknuti ili zaštititi od udara drona, kaže HACZ.

Šire područje grada, uključujući područje održavanja koncerta će biti proglašeno područjem zabranjenog letenja za dronove. Policijske i ostale specijalizirane snage će ovo područje štititi od neovlaštenog letenja dronova mjerama elektroničkog ometanja, pa će mogućnost gubitka kontrole nad dronovima koji su neovlašteno u zraku, kao i od njihovog nekontroliranog leta i pada, biti velika.

Čime se koristi MUP Ministarstvo unutarnjih poslova još je 2017. godine nabavilo svoje prve anti-dron puške. Riječ je o modelu HP 47 Drone Lance njemačkog proizvođača Wüst, a koju godinu nakon toga doznalo se i da su kupili protudronski sustav slovenske tvrtke Trimpeks te pušku Digital Eagle QR-07S3. U svim slučajevima radi se o "puškama" koje funkcioniraju kao "jammeri", odnosno ometaju signale u frekventnom području u kojem rade daljinski upravljači komercijalnih bespilotnih letjelica. Nije javno poznato s koliko primjeraka MUP raspolaže.

Predviđene i kazne

Agencija je usput podsjetila i da se kazne za neovlašteno izvođenje operacija zrakoplovima, pa tako i dronovima kreću od 2.681,68 do 13.408,42 eura za pravne osobe, od 670,42 do 2.011,26 eura za odgovorne osobe unutar tvrtki te od 402,25 do 2.011,26 eura za fizičke osobe kao vlasnike letjelica. Dodatno, novčane kazne za nepropisno izvođenje operacija zrakoplovima, pa tako i dronovima se kreću od 670,42 do 2.011,26 EUR za osobu koja je upravljala zrakoplovom.