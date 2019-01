Kako do najpopularnijeg tvita? Dijelite novac!

Japanski bogataš i mecena Yusaku Maezawa objavio je kako će nekima koji podijele njegovu objavu na Twiteru dati novčanu nagradu. Do sad je to učinilo gotovo 5 milijuna ljudi

Najpopularniji na nekoj društvenoj mreži može se postati na nekoliko načina. Nekima to uspijeva samo činjenicom da su celebrityji (to su oni koji su "slavni po tome što su poznati"), sportske, glazbene ili filmske zvijezde, političari ili općenito neke javne osobe, i slično. No, kako to u životu obično biva, mnogo se toga može postići i samo – novcem.

Najnoviji primjer za to je Yusaku Maezawa, japanski milijarder, osnivač web trgovine Zozo, kolekcionar umjetnina, mecena, te za koju godinu i svemirski putnik na SpaceX-ovoj raketi kojom će obletjeti mjesec. Maezawa je na svojem Twitter računu postavio nagradni natječaj s novčanom nagradom. Sve što treba učiniti je kako bi se u njega "upalo" jet podijeliti (retvitati) njegovu objavu. Nakon isteka roka bit će odabrano 100 sretnih dobitnika koji će svaki dobiti po milijun japanskih jena (60.000 kuna).

U samo dva dana ovaj je tvit podijelilo gotovo 5 milijuna ljudi, pa je time Maezawa oborio rekord za najpopularniju objavu na Twitteru ikada. Pitate li se čemu sve ovo – evo i odgovora. Tijekom proteklih je blagdana njegova marka odjeće Zozotown zabilježila je rekordnu prodaju od oko 10 milijardi jena, pa je ovaj japanski bogataš to odlučio proslaviti tako da podijeli 100 milijuna sretnim dobitnicima. I, očito, stekne dodatnu popularnost na Twitteru.

Požurite, možda još stignete ući u izvlačenje (kažu da se retvitovi primaju još danas).