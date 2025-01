Meta predstavlja Edits, novu aplikaciju za uređivanje videa kao konkurenciju CapCutu

Voditelj Instagrama, Adam Mosseri, objavio je putem Threadsa da će Edits biti dostupan na iOS uređajima idući mjesec, dok će Android verzija biti objavljena naknadno. "Danas predstavljamo aplikaciju Edits, namijenjenu svima koji se bave izradom videa na mobitelima. Bez obzira na trenutačnu situaciju, naš je cilj osigurati kvalitetne alate za kreatore sadržaja", naveo je Mosseri.

Nova aplikacija sadrži niz alata za uređivanje, među kojima je sustav za organizaciju ideja te napredna kamera. Korisnici mogu podijeliti radne verzije svojih projekata sa suradnicima, što olakšava zajednički rad. Edits je povezan s Instagramovom analitikom, omogućujući kreatorima uvid u statistiku objavljenih videa.

Malo je originalnosti

Prema Mosserijevim riječima, Edits je prvenstveno razvijen za profesionalne kreatore sadržaja, što znači da će ponuditi naprednije mogućnosti od standardnih alata za uređivanje videa.

Edits je nastavak već viđene Metine poslovne strategije koja ni u čemu nije originalna. Nakon zabrane TikToka u Indiji u lipnju 2020., tvrtka je pokrenula Instagram Reels. Tijekom 2023. predstavili su Threads kao alternativu društvenoj mreži X.

Reels videozapisi u trajanju do tri minute

Pred dan Mosseri je najavio: "Sada na Instagramu možete objavljivati Reels videozapise u trajanju do tri minute. Iako i dalje preferiramo kraće video formate, vjerujemo da će ovo produljenje trajanja dati kreatorima više kreativne slobode." To se protumacilo kao odgovor TikToku ali on i dalje omogućuje duže videozapise u trajanju do 10 minuta. Instagramova odluka o produljenju Reelsa na tri minute predstavlja je uravnotežen pristup, kreatorima nudi veću fleksibilnost, a istovremeno zadržava fokus na kraćem i privlačnijem sadržaju.

Gužva na tržištu aplikacija za uređivanje videa

Nije iznenađenje da predstavljanje aplikacije dolazi u vrijeme neizvjesnosti oko dostupnosti CapCuta jer se Edits postavlja kao rješenje za kreatore video sadržaja. Međutim, bit će upitno koji će uspjeh imati nova aplikacija jer je tržište aplikacija za uređivanje videa već popunjeno. Primjerice, Captions, koji podržava tvrtka za rizični kapital Andreessen Horowitz (a16z), nedavno je prešao na freemium model poslovanja. Također, kao alternative CapCutu nameću se VN (poznat i kao VivaVideo), koji se izdvaja po svojem čistom sučelju i bogatoj kolekciji filtera. InShot je postao popularan zbog jednostavnosti korištenja i dobre prilagodbe različitim društvenim mrežama, dok Filmmaker Pro privlači korisnike koji traže naprednije mogućnosti poput višeslojnog uređivanja i zelenog ekrana. GoPro-ov Quik nudi automatizirano stvaranje videa i sinkronizaciju s glazbom, a VITA se ističe svojim AI značajkama i modernijim pristupom uređivanju. Videoleap donosi profesionalne efekte i praćenje pokreta, dok se Funimate fokusira na specijalne efekte i stvaranje glazbenih videa. BeeCut zaokružuje ponudu kao jednostavno rješenje s osnovnim alatima za uređivanje.

CapCuta se vraća?

Ipak, stvari oko CapCuta nisu još završene. Iako trenutačno nije dostupan na američkom tržištu, to ne znači, gledajući TikTokov primjer, da se neće brzo vratiti. A kad se vrati, CapCut se ističe među konkurencijom potpuno besplatnim modelom bez skrivenih troškova, uz redovita ažuriranja s najnovijim efektima. Aplikacija nudi profesionalne značajke, puno predložaka i zajednicu korisnika koji dijele svoje predloške. Uz to, CapCut se pokazao stabilnim čak i na slabijim uređajima, a posebno su se isticale napredne funkcije poput AI uklanjanja pozadine i automatskog generiranja titlova.