Usponi i padovi u korištenju društvenih medija

Unatoč negativnostima vezanim uz nedavna narušavanja privatnosti, upotreba društvenih medija je i dalje u usponu. Platforme za društvene medije doživljavaju porast korisnika i veće prosječno vrijeme koje korisnici provode na njima.

Nedavno objavljeno izvješće Ericsson ConsumerLaba, #OMG Social media is here to stay, temeljilo se na odgovorima 2.600 korisnika pametnih telefona u SAD-u i Velikoj Britaniji, kao i intervjuima provedenim u Brazilu, Japanu, Švedskoj, SAD-u i Velikoj Britaniji. Istraživanje je također uključilo podatke iz postojeće baze podataka globalnih korisnika.

"Nakon sve ove negativnosti i kritike, naročito vezano uz Cambridge Analytica i druge povrede privatnosti, željeli smo vidjeti jesu li mediji i analitičari u pravu da društveni mediji nazaduju", kaže André Gualda, viši savjetnik Ericssona ConsumerLaba. "Moj glavni uvid je da društveni mediji uopće ne nazaduju, već i dalje napreduju."