Novih sedam besplatnih naslova ovogodišnjeg ženskog pjesničkog bloka projekta BEK

Zahvaljujući financijskoj podršci Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH te Zaklade „Kultura nova“ Društvo za promicanje književnosti na novim medijima [DPKM] objavilo je u okviru projekta Besplatne elektroničke knjige [BEK] (elektronickeknjige.com) ovogodišnji ženski pjesnički blok sa sedam naslova: „Može i kaktus, samo neka bode“ Asje Bakić, „Autobus za Trnavu“ Sanje Baković, „Središnji god“ Marije Dejanović, nagrađenu „Zdravkom Pucakom“, „Brojanje grešaka“ Lare Mitraković, također nagrađenu „Zdravkom Pucakom“, „Sutra ćemo praviti anđele u padu“ Maje Ručević, , „Suho mjesto“ Vide Sever, nagrađenu „Goranom za mlade pjesnike“, te „Kraćenje razlomaka“ Marije Skočibušić, za koju je autorica dobila nagradu „Na vrh jezika“. S ovim naslovima zainteresiranim čitateljima besplatno ih je dostupno ukupno 353 od 391 dosad objavljenog.

Asja Bakić

Svojom prvom i, za sada, jedinom zbirkom pjesama „Može i kaktus, samo neka bode“ Asja Bakić dokazuje da poezija nije i ne mora biti prebiranje po liri, nego da može biti i aperkat u lice moći,pri čemu je biće pjesme istovremeno i socijalno biće koje stanuje u semantički prozirnim, duhovitim i ironičnim stihovima i stisnutih šaka traži bolje sutra. Ova vrsta poetike, prošivena često (auto)destruktivnim humorom kojega u hrvatskoj poeziji kronično nedostaje, postat će trajno obilježje autoričinog književnog, ali i medijskog angažmana.

Sanja Baković

Zbirka pjesama Sanje Baković naslovljena prema gotovo programatskoj pjesmi „Autobus za Trnavu“ po svojoj strukturi i kronologiji predstavlja moguće vremensko, geografsko i simboličko putovanje (Istok vodi na istok, nakon istoka novi istok). Perpetuiranjem svojevrsnog ženskog višeglasja kroz različite dobne i socijalne kategorije, „Autobus za Trnavu“ vozi strmim i vijugavim otočkim cestama, zagrebačkim ulicama i prašnjavim putevima daleke Indije donoseći prozore života i smrti, grubosti i nježnosti, straha i sjaja, ističe se u uredničkoj bilješci Nade Topić.

Marija Dejanović

„Središnji god“ Marije Dejanović jedan je od dvaju nagrađivanih prvijenaca kojima se autorica predstavila 2018. godine. Poetizacijom iskona, prapočetaka jedinke, jezika i društva, Dejanović ispisuje dojmljivu, metaforom bogatu, stilski cizeliranu i slojevitu zbirku, svojevrsnu novu mitologiju, ili pak mitologizaciju važnih narativa o porijeklu, stavivši u srž toga svijeta ljubav, dijalog i razumijevanje kao željene okosnice trasiranja budućnosti. Time istovremeno trasira put „Etici kruha i konja“, svojem drugom prvijencu, već objavljenom u e-izdanju.

Lara Mitraković

Drugo, izmijenjeno izdanje prve, Pucakom nagrađene zbirke Lare Mitraković „Brojanje pogrešaka“ više je nego dobar podsjetnik na jedan od estetskih vrhunaca književne grupe 90+. Ispovjednim tonom, dakle narativno, a ipak dovoljno lirski, pjesnikinja dojmljivo spaja otok svojega djetinjstva i sazrijevanja s bivanjem u velikom gradu (Zagrebu), kao produžetkom i nad(o)gradnjom onoga što je s obale Jadrana donijela – sebe, prije svega, sa svim osobitostima, osobinama i navikama koje će ponekad nazivati i greškama, uvlačeći nas u svoj mali šarmantni otočić usred vreve velegrada, studentskog života i prvih (ozbiljnih) ljubavi.

Maja Ručević

U književnosti je uobičajeno da pisci prvo objave poeziju, pa kada uhvate spisateljskog daha, raspišu se i završe u prozi. Maja Ručević krenula je obrnutim putem, prvo je objavila roman „Je suis Jednoruki“ pa tek onda zbirku pjesama „Sutra ćemo praviti anđele u padu“. Zbirka je to koja ne slijedi trenutne poetske trendove, već gradi svoj osebujni pjesnički prostor, vješto meandrirajući između emocionalne zaključanosti i poziva na razgovor. U tom lirskom prostoru subjekt propituje važne teme poput ljudskih odnosa, identiteta i vlastitih emotivnih sukoba.

Vida Sever

Zbirka „Suho mjesto“, prvijenac Vide Sever ovjenčan Goranom za mlade pjesnike, pažljivo je razrađena jezična potraga za suhim mjestom u svijetu uronjenom u košmar svakodnevnih odnosa, dojmova i osjećaja. Pjesničke preokupacije obitelji, prijateljstvom, ljubavi, djetinjstvom, snovitim vizijama i njihovim tumačenjima posložene su i raspodijeljene u pet ciklusa, a lirski im subjekt pokušava pridati značenje stvarajući vlastiti jezični kôd – ambivalentni vizualno-taktilni jezik natopljen, na trenutke i preplavljen, vodenim motivima kojih se subjekt uvijek istovremeno nastoji i osloboditi, kako u svojem prikazu ističe Lucija Relić.

Marija Skočibušić

Nagradu „Na vrh jezika“ Marija Skočibušić dobila je na pragu punoljetnosti, kao sedamnaestogodišnjakinja, i to treba istaknuti iako je književnost sve prije nego biološka kategorija: njezin se karakter, štoviše, koliko god je to moguće opire vremenu. Dominantne teme Marijinih stihova istovremeno su za to razdoblje sazrijevanja specifične i posve univerzalne: toposi tijela, pitanja porodice, problemi vlastitog mjesta i identiteta, a njezin pjesnički izričaj formiran je prvenstveno iskustvima aktualnog, živog i dinamičnog domaćeg pjesničkog polja. Kraćenje razlomaka razglednica je iz budućnosti našeg pjesništva, uvod u njegovu najmlađu generaciju koja još uvijek – autoričinim riječima – pripitomljava vlastiti jezik, ističe u uredničkoj bilješci Marko Pogačar.