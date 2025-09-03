Spanov Centar kibernetičke sigurnosti postao obrazovna ustanova

Danas je Span ugostio poslovne partnere u predstavnike medija u svom Centar kibernetičke sigurnosti, koji širi aktivnosti - postao je Ustanova za obrazovanje odraslih gdje će se izvoditi formalni i neformalni obrazovni programi u području kibernetičke sigurnosti.

To znači da će se, uz već postojeće edukacije, od sada moći steći i formalne kvalifikacije priznate u hrvatskom sustavu obrazovanja. Od osnutka prije tri godine Centar je ostao posvećen istoj misiji: dijeljenju najnovijih znanja, praksi i iskustava kako bi se ojačale kompetencije poslovne zajednice na tom polju te educirala nova generacija stručnjaka.

Kibernetičke su prijetnje na svjetskoj razini u kontinuiranom porastu, zbog čega su stručnjaci u ovom području prijeko potrebni. Prema istraživanju vodeće svjetske organizacije za stručnjake kibernetičke sigurnosti ISC2, u 2024. godini zabilježena je potreba za čak 4,8 milijuna stručnjaka iz ovog područja.

Okupljene je pozdravio Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana

Teorija i praksa

Putem dostupnih programa u Span Centru kibernetičke sigurnosti te simulacijama stvarnih kibernetičkih napada, polaznici stječu praktična i teorijska znanja koja im omogućuju da prepoznaju, analiziraju i efikasno odgovore na kibernetičke prijetnje. Većinu predavača čine stručnjaci iz Spana, koji su dugogodišnjim radom na domaćim i međunarodnim projektima stekli veliko praktično iskustvo i znanje koje sada prenose polaznicima.

Marinko Žagar

"Potreba za stručnjacima iz područja kibernetičke sigurnosti raste iz godine u godinu, a obrazovni kapaciteti u Hrvatskoj tu potrebu ne mogu popratiti. Iz tog smo razloga prepoznali važnost razvoja ciljanih programa za sve one koji žele graditi svoju karijeru u ovom zanimanju sadašnjosti, ali i budućnosti. U Span Centru kibernetičke sigurnosti stručnjaci iz realnog sektora prenose svoja znanja i praktično iskustvo polaznicima kako bi što prije mogli započeti ili nastaviti svoju karijeru u ovom području", izjavio je ravnatelj Span Centra kibernetičke sigurnosti Marinko Žagar, koji je tijekom svoje 30-godišnje karijere kao predavač stekao bogato iskustvo upravo u području kibernetičke sigurnosti.

U Span Centru kibernetičke sigurnosti dosad se educiralo više od dvije i pol tisuće polaznika. Obrazovni programi kontinuirano se osvježavaju i osmišljeni su tako da odgovaraju konkretnim potrebama organizacija i pojedinaca, uz poseban naglasak na praktičnu primjenjivost sadržaja.

S osnivanjem ustanove polaznicima su trenutačno na raspolaganju dvije mikrokvalifikacije (nastava se pohađa sedam tjedana): Analitičar kibernetičke sigurnosti i Cloud Security stručnjak. Riječ je o formalnim kvalifikacijama koje su dio Nacionalnog okvira kvalifikacija i upisuju se u e-radnu knjižicu. Polaznici trebaju imati minimalno završenu srednju školu.

Mikrokvalifikacije je moguće ostvariti i uz sufinanciranje putem HZZ vaučera, a mogu ih koristiti sve zaposlene i nezaposlene osobe starije od 15 godina (za analitičara treba doplatiti, dok za CS stručnjaka vaučer u potpunosti pokriva troškove obrazovanja).