Volkswagen pokrenuo pogon za recikliranje automobilskih baterija

Volkswagenov odjel Group Components otvorio je ovoga petka svoj prvi pogon koji će se baviti isključivo recikliranjem automobilskih baterija. Pogon je smješten u njemačkom gradu Salzgitteru i ovoga je tjedna započeo s pilot-projektom recikliranja. Cilj projekta jest uzeti stare litij-ionske baterije korištene u automobilima i iz njih izvući korisne sirovine poput litija, nikla, mangana i kobalta, te izdvojiti aluminij, bakar i plastiku. Na taj bi se način, u idealnom scenariju, moglo reciklirati do 90% svih sastojaka baterija.

U ovom će se pogonu reciklirati samo automobilske baterije koje se više ne mogu nikako upotrijebiti u neke druge svrhe. Naime, prije ovakvog ekološkog zbrinjavanja provodit će se analiza. Ona će pokazati je li rabljena baterija još sposobna davati napon dovoljan za njezin "drugi život" u sustavima dugotrajne pohrane energije, mobilnim stanicama za punjenje vozila i slično. Ako analiza pokaže da baterija za to nije više pogodna, uputit će se na reciklažu u Salzgitter.

Polagani počeci

Za sada je, u sklopu pilot-projekta, moguće u ovom pogonu godišnje reciklirati tek do 3.600 baterija iz električnih automobila, što se prevodi u oko 1.500 tona sirovine. Kako će e-vozila dobivati na zastupljenosti, tako će rasti i reciklažni pogon, osmišljen tako da mu se kapacitet može povećavati. Tek do kraja ovog desetljeća, kažu iz Volkswagena, ovdje će se recikliranje baterija provoditi u značajnijim količinama.

Ono što je bitno za ovaj proces jest da je on usklađen s ekološkim ciljevima Volkswagen grupe. To znači da on smanjuje emisije ugljičnog dioksida jer ne koristi energetski zahtjevan proces taljenja materijala. Naprotiv, VW planira baterije u procesu recikliranja dubinski isprazniti te rastaviti na sastavne dijelove. Oni se potom melju u granule i suše, pri čemu nastaje tzv. "crni prah" – sastavljen od litija, nikla, mangana, kobalta i grafita. Ti se elementi iz praha izdvajaju kemijskim hidrometalurškim procesima, otapanjem u vodi i kemikalijama, koje će za Volkswagen provoditi nekoliko partnera.

U konačnici će se od vrijednih materijala iz starih baterija dobivati sirovine za proizvodnju novih baterijskih katoda. VW računa da će korištenjem recikliranih materijala i obnovljivih izvora energije prilikom izrade nove prosječne automobilske baterije, kapaciteta 62 kWh, uštedjeti 1,3 tone ugljičnog dioksida koji neće završiti u atmosferi.