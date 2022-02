Baterijsko-električni automobili smanjuju državne porezne prihode, a traže ulaganja u energetiku

Iako električni automobili ne proizvode zagađujuće čestice kao i oni s benzinskim ili dizelskim motorima, britanski ministar za okoliš, hranu i ruralna pitanja, George Eustice, nedavno je upozorio javnost na probleme koji se, po njemu, uglavnom prešućuju.

Izvješće britanskog Odbora za promet navodi da se porezni obveznici već sada suočavaju s plaćanjem nemalih 35 milijardi funti da bi nadoknadili izostanak poreznih prihoda zbog olakšica za vlasnike električnih automobila. Vlasnici takvih automobila ne plaćaju porez na gorivo, što se trenutno procjenjuje na gubitak od 28 milijardi funti prihoda, a ne plaćaju ni pristojbu za korištenje vozila što je za državu dodanih sedam milijardi funti minusa.

Također, problem predstavlja i činjenica da čak 40 posto kućanstva u Ujedinjenom Kraljevstvu nema pristup parkirnom mjestu s punjačem za električno vozilo.

Kako bi ispunili ciljeve iz proklamirane klimatskoj politici, Britanija godišnje ulaže više od 10 milijardi funti u razne projekte vezane uz proizvodnju električne energiju. Ako se dodatna električna energija za punjenje automobila generira iz fosilnih goriva kako bi se smanjili ti troškovi, izgubila bi se, naravno i očekivana dobit za okoliš koju bi trebalo donijeti korištenje električnih automobila.

Uz subvencije do EV, a voze benzince

Preko oceana, studija Američkog nacionalnog ureda za ekonomska istraživanja otkriva da gotovo sve subvencije za kupnju električnih vozila idu na 20 posto najbogatijih, koji ionako ne bi imali problema s kupnjom automobila.Zabrinjavajući podatak je i taj da 90 posto vlasnika električnih automobila u SAD-u također ima drugo vozilo i to na fosilna goriva koje koristi za duža putovanja.

Foto: Unsplash

Iako se za električne automobile daju već prije spomenute subvencije, procjene su da će do 2050. godine svejedno takva vozila činiti svega 20 posto globalnog voznog parka, što znači da ćemo se još dugo voziti na fosilna goriva. Štoviše, ako svaka nacija postigne svoje ciljeve o posjedovanju električnih automobila, Međunarodna energetska agencija procjenjuje da će se emisije CO2 u ovom desetljeću smanjiti za 235 milijuna tona, a to bi prema UN-ovom klimatskom panelu do kraja stoljeća trebalo smanjiti globalne temperature za svega oko 0,0001 °C, jer osobni automobili čine samo sedam posto globalnih emisija ugljika.