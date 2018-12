Električni superautomobil Pininfarina Battista bit će otkriven u ožujku

Automobili Pininfarina, talijanska kompanija koja je nekada bila poznata samo po izradi dizajnerskih rješenja za druge proizvođače, a od 2015. godine u sklopu indijske korporacije Mahindra Group, odlučila je ući u proizvodnju električnih superautomobila. O njihovom konceptu radnog naziva PF0 pisalo se još u proljeće, da bi u rujnu bilo objavljeno kako će za PF0 pogonski sustav i baterije razvijati hrvatska kompanija Rimac Automobili. Njihova suradnja vrti se oko ugovora vrijednog 80 milijuna eura, a sada je poznato i kada će njezin prvi rezultat biti otkriven javnosti.

Iz Pininfarine su objavili kako će na sajmu automobila u Ženevi biti otkriven njihov prvi električni superautomobil imena Battista. Nazvan je po pokojnom osnivaču kompanije, Battisti "Pininu" Farini, a u kompaniji su se potrudili da automobil bude vrijedan tog legendarnog dizajnera.

Battista će, naime, imati četiri motora ukupne snage čak 1.900 KS, najveću brzinu preko 350 km/h, te ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od 2 sekunde. S jednim punjenjem baterija trebao bi moći (doduše, razumnom brzinom) prevaliti i do 500 kilometara, ali sve ove brojke nisu ono zbog čega je ovaj automobil poseban. Pininfarina se mora od konkurencije istaknuti atraktivnim vanjskim izgledom – a ako je suditi prema objavljenim slikama to će im nesumnjivo uspjeti.

Najupečatljiviji u niskoj sportskoj liniji automobila su prednja i zadnja LED svjetla izvedena u obliku tanke linije koja se proteže od jednog do drugog kraja. Upravo taj detalj naglašen je na renderima koji su pušteni u javnost i čini se kako će on biti zaštitni znak nove linije Pininfarininih jurilica.

Cijena Battiste mogla bi se kretati od 2 do 2,5 milijuna američkih dolara, a planirana je proizvodnja tek 150 komada: 50 za SAD, 50 za Europu i 50 za Bliski istok i Aziju. Kupci svoje primjerke mogu očekivati u jesen 2020. godine.