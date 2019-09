Objavljen video s crash testova Rimčeve nove uzdanice, C_Two

Intenzivan proces testiranja i homologacije trenutačno je jedna od glavnih preokupacija stručnjaka u Rimac Automobilima, kako bi njihov C_Two mogao krenuti u serijsku proizvodnju i prodavao se diljem svijeta. Neizostavni dio tog procesa je i serija crash testova kako bi ovaj superautomobil bio ne samo legalan za vožnju po cesti, nego i dovoljno siguran za svoje putnike.

Puna homologacija

Kako je proces homologacije obično namijenjen velikim proizvođačima, za malenu tvrtku poput Rimac Automobila on je posebno izazovan. Ukupno trajanje procjenjuje mu se na tri do četiri godine. Sve je započelo simulacijama na računalima, te brojnim iteracijama kroz koje je konstrukcija monocoque šasije i drugih dijelova dorađivana. Nakon toga uslijedili su testovi komponenata, eksperimentalnih prototipa u nekoliko generacija, sve do konačnog crash testa – cijelog automobila.

Cilj je inženjera postići da simulacije na računalu budu što vjernije replicirane u stvarnim uvjetima. Prva runda crash testova na prototipu C_Two obavljena je nedavno, a iz Rimčeve su kompanije objavili i video u kojem se vidi kako je sve prošlo.

Iako iz Svete Nedelje u šali upozoravaju da bi prizori sudaranja višemilijunskog primjerka mogli ljubiteljima automobila biti uznemirujući – no, ne brinite, monocoque od ugljičnih vlakana je preživio nekoliko testova i pretrpio udarce sa svih strana.