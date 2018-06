Rijeka dobila prvu brzu punionicu za električna vozila

Uoči početka turističke sezone Hrvatski Telekom i Tower Center Rijeka postavili su prvu brzu e-punionicu za električna vozila u Gradu Rijeci u sklopu projekta "Sveobuhvatna mreža koridora s brzim punjenjem u jugoistočnoj Europi".

Ovime se Rijeka pridružila karti pametnih gradova koji potiču razvoj e-mobilnosti

Prvom brzom e-punionicom u Rijeci osigurat će se usluga punjenja za domaće korisnike električnih vozila, ali i sve veći broj turista koji na odmor u Hrvatskoj dolaze upravo električnim vozilima. E-punionica postavljena na krovnom parkiralištu Tower Center Rijeka istovremeno može puniti dva automobila, s ukupno tri različita priključka. Usluga je dostupna 0-24, sedam dana u tjednu potpuno besplatno za sve korisnike električnih automobila. Punjenje traje oko 20 minuta, iskustvo korištenja je digitalno, a dostupna je i non-stop korisnička podrška.

Instalacija prve brze e-punionice u Gradu Rijeci nastavak je projekta sufinanciranog od Europske unije, u sklopu kojeg se planira otvoriti čak 69 brzih i četiri ultra brze e-punionice na ukupno 31 lokaciji na koridorima kroz Hrvatsku i Rumunjsku. Projekt traje do kraja 2020. godine, a njegova je ukupna vrijednost iznosi 4,3 milijuna eura.

Najnovije analize i projekcije Međunarodne energetske agencije procjenjuju da će se broj prodanih električnih vozila povećati na 20 milijuna do 2030. godine, što je dvadeset puta više od broja prodanih prošle godine. Uz to, samo do 2023. godine očekuje se deseterostruki rast vrijednosti tržišta električnih punionica sa tri milijarde dolara na preko 30 milijardi. Samo u sklopu ovog projekta, u Hrvatskoj je predviđena instalacija 16 brzih i jedne ultra brze punionice na najmanje šest lokacija.

"Sve je više korisnika vozila na električnu energiju u Hrvatskoj, ali i turista koji žele brzu i dostupnu uslugu punjenja za svoje vozilo gdje god krenuli. Hrvatski Telekom pod svojim upravljanjem ima više od 50 posto električnih punionica u Hrvatskoj, čije se korištenje povećalo za 400 posto samo u zadnjih godinu dana. To je potvrda vrijednosti ovog projekta za budućnost mobilnosti i okoliša", poručio je Dino Novosel iz Hrvatskog Telekoma.

Projekt "Sveobuhvatna mreža koridora s brzim punjenjem u jugoistočnoj Europi" usmjeren je na osiguravanje vrhunskog korisničkog iskustva kroz implementaciju naprednog ICT sustava, kojim će se omogućiti geo-lociranje slobodnih punionica, rezervacija utičnica, autorizacija, naplata te pružanje najbolje korisničke podrške.

Uz spomenutu punionicu u gradu Rijeci, početkom lipnja u pogon je puštena i sedma brza punionica na području Grada Zagreba ispred središnjice Hrvatskog Autokluba na Aveniji Dubrovnik. Suradnja s Hrvatskim Autoklubom uskoro će omogućiti dodatne pogodnosti svim korisnicima električnih vozila, a prvo od mnogih je i integracija dinamičkih podataka o stanju na punionicama iz sutava Puni.hr putem HAK mobilne aplikacije.

U sklopu projekta nove brze e-punionice bit će uskoro postavljene na lokacijama u Varaždinu, Karlovcu, Delnicama, Rijeci i Zagrebu.