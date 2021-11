Solarni električni automobil koji treba napuniti samo jednom godišnje, ako se ne vozite previše

Nizozemski startup uspješno je odradio 20 testova izdržljivosti svog SEV automobila Lightyear One. Njihov je cilj razviti vozilo koje se mjesecima može voziti bez potrebe za punjenjem

U nizozemskom Lightyearu se ne šale kad kažu da im je cilj razviti automobil koji će se cestama kretati mjesecima, bez potrebe za punjenjem. Na to upućuju i brojke objavljene na njihovoj internetskoj stranici. Tvrtka tvrdi da njihov prvi model, Lightyear One, troši samo 83 Wh/km, a to je tri puta manje od bilo kojeg drugog električnog vozila na tržištu.

Tehnologija u povojima

Koristeći solarne ploče na svom krovu, Lightyear One trenutno se može puniti brzinom od 12 km na sat. Za sada, kažu u startupu, to je dovoljno da mnogim vozačima omogući svakodnevno putovanje na posao eksploatacijom samo solarne energije. Naime, kako pokazuju statistike Europske komisije, prosječni Europljanin na putovanje na posao troši otprilike 30 minuta.

Lightyear One je u listopadu testiran po neravnim terenima i cestama punim rupa

Tehnologija automobila na solarni pogon (SEV) tek je u povojima pa se mogu očekivati značajna poboljšanja u sljedećim godinama. A da bi solarni automobili bili učinkovitiji trebat će poraditi na efikasnijim solarnim panelima, kaže Lex Hoefsloot, izvršni direktor Lightyeara.

Lightyear nije jedini

Dakako, njegova tvrtka nije jedina koja se bavi razvojem solarnih vozila. SEV-ovima se okreću i klasični proizvođači, a tu je i niz startupa poput njemačkog Sono Motorsa, koji razvija vozilo s 248 solarnih ćelija integriranih u njegovo tijelo.

Tradicionalni proizvođači automobila kao što je Hyundai također razvijaju automobile s opcijama solarnog krova koji bi solarnom energijom mogao napuniti do 60 posto energetskog kapaciteta vozila. U Lightyearu pak žele razviti automobil koji će trebati puniti samo jednom ili dva puta godišnje.

Jedna od najvećih prepreka komercijalizaciji SEV-ova je činjenica da solarni paneli trenutno rade s učinkovitošću od 20 do 35 posto. To znači da je potrebno dodati više panela, što pak povećava težinu i cijenu vozila. No, u Lightyearu ne odustaju od svog cilja.

Ljetos su tako odradili testiranja na stazi na kojoj je njihov prototip Lightyear One s jednim punjenjem baterija prošao 709 km. Tvrtka nastoji izvući najveći mogući domet iz relativno male baterije, što znači da baterija i solarni paneli nisu pretjerano teški.

Testove s jednako dobrim rezultatima ponovili su u listopadu po neravnim terenima i cestama punim rupa. To znači da njihov SEV automobil sasvim dobro podnosi uvjete kakvi postoje u stvarnom svijetu.

Startup Sono Motors razvija vozilo s 248 solarnih ćelija integriranih u njegovo tijelo

Homologacijski testovi

Dalekometni automobili na solarni pogon neće se tako skoro pojaviti na cestama. No, ako pitate ljude iz startupa Lightyear, to bi se moglo dogoditi i puno prije 2035. godine, za kad su zemlje poput Kanade najavile zabranu automobila pogonjenih motorima s unutarnjim izgaranjem.

Predstavljanje Lightyeara One izazvalo je veliko zanimanje

Dotad, Lightyear One se priprema za daljnje homologacijske testove, nakon kojih bi se njihov prvi SEV trebao zakotrljati cestom već u ljeto 2022. Potom slijede testiranja vozila pri brzinama od 130 km/h, niz aerodinamičkih ispitivanja i testiranje guma.