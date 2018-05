Sve popularniji električni skuteri nude "čistu" mobilnost

Ovogodišnja podjela poticaja za kupnju električnih vozila vas je zatekla nespremne i niste stigli reagirati, a za vas vožnja pogonjena (izravno) fosilnim gorivima više nije opcija? Ne očajavajte jer se na tržištu Hrvatske nudi sve više različitih električnih skutera koji bi trebali moći ispuniti potrebe kakve postavljaju prosječne dnevne migracije unutar grada. Uz to, cijena im u nekim slučajevima nije van dosega prosječnog korisnika, a u drugima bi se još uvijek mogla opravdati niskim troškovima korištenja.

Da bude jasno, ne govorimo o električnim biciklima ili romobilima koji se u nas često reklamiraju kao "scooter" što je naziv preuzet iz engleskog jezika. Dakle, govorimo o skuterima klase "do 50", a njih Zakon prepoznaje kao mopede i jasno su definirani s nekoliko značajki. U pitanju su vozila koja se kreću pogonjena vlastitom snagom, čija snaga ne premašuje 4kW (jednako za benzinske i električne izvedbe), a krajnja brzina ne smije prekoračiti 45 km/h. Za upravljanje ovakvim vozilom korisnik treba imati navršenih 15 godina te AM kategoriju vozačke dozvole, a samo vozilo treba biti tehnički ispravno, osigurano i registrirano.

Iako nije izravno vezano uz ovu temu, vjerujemo kako postoje nedoumice oko toga što je električni bicikl pa evo prilike da i to razjasnimo. Električni bicikl je definiran Zakonom o sigurnosti prometa na cestama kao vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim (električnim) motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale. Ako zakonski sleng ostavlja nejasnoće, pokušajmo ovako: Ukoliko bicikl ima motor čija snaga premašuje 0,25 kW, motor radi pri brzinama većim od 25 km/h ili pak kada korisnik ne pokreće pedale to nije bicikl već moped (ili možda motocikl) i kao takav treba biti tehnički ispravan, osiguran i registriran, a korisnik treba imati odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole. To većinu vlasnika električnih bicikala nastalih u samogradnji eksplicitno stavlja van zakona, no o tome ipak nećemo sada.

Električnih skutera, onih komercijalnih, tehnički ispravnih i spremnih za registraciju u ponudi na tržištu Hrvatske ima sve više. Sve je više i proizvođača koji su se odlučili upustiti u proizvodnju istih iz jednostavnog razloga što je riječ o prilično jednostavnim proizvodima, pogotovo ako su za pogonsku grupu odabrani "off the shelf" elementi. Subjektivno govoreći, jedini od renomiranih proizvođača motocikala za čije ime je čuo svatko, a da nudi električni skuter odnosno moped je Yamaha. Njihov vrlo kompaktni model EC-03 na tržištu je još s početka ovog desetljeća, a maloprodajna cijena od 20.500 kn ga i ne čini posebno privlačnim za većinu korisnika. Riječ je o kvalitetnom proizvodu koji će biti privlačniji nautičarima i drugim kupcima kojima treba čisto i nezahtjevno prometalo koje mogu prenositi, bilo na brodu ili primjerice uz kamp kućicu.

Govecs skuteri su dostupni u više izvedbi kod kojih se izgled ne mijenja, ali performanse i cijena variraju zavisno od ugrađenog agregata i baterija

Drugi više ili manje znani proizvođači motocikala i skutera za koje je šira javnost čula u Hrvatskoj ne nude električne skutere i mopede. Uz izuzetak tvrtki kao što je Govecs, čiji proizvodi su već dulji niz godina prisutni u svijetu, ali i kod nas, ostatak ponude čine više ili manje neprepoznatljivi kineski proizvodi čija imena se mijenjaju prema želji uvoznika odnosno bilo koga tko odluči kupiti kontejner ili više. Iznimka od ovoga je TilScoot čiji dizajn sugerira nešto veći angažman oko konačnog proizvoda.

Osim spomenutih moguće je kupiti nekoliko vrlo sličnih skutera čiji nazivi se mijenjanju zavisno od toga od koga ih kupujete, a potražite li malo lako ćete naći i vrlo prepoznatljive skutere čija pojava je zapravo besramna kopija novijih i starijih talijanskih Vespi. Bilo kako bilo, cijene ovakvih skutera variraju između 10.000 kn pa sve do 30.000, a u zavisnosti od kapaciteta baterije i snage agregata.

Ukoliko razmišljate o kupnji dopustite da naglasimo što bi trebalo proučiti. Osim dakle snage agregata i kapaciteta baterija što izravno utječe na vozne osobine i doseg vozila bilo bi pametno saznati čim više o garanciji te dostupnosti servisa i rezervnih dijelova. Iako nominalno ovakva vozila ne traže gotovo nikakvo održavanje osim periodične zamjene guma i elemenata kočnica ipak treba biti na oprezu. Dodatno, istaknimo kako su kod nekih modela baterije ugrađene u vozilo, a kod nekih ih je moguće vaditi. Ovo je bitno za sve potencijalne korisnike koji svoje skutere planiraju držati u kakvim zajedničkim prostorijama zgrade ili pak spremištima bez električne energije. U takvim slučajevima je vrlo važno da se baterija može izvaditi te odnijeti na punjenje tamo gdje je električna energija dostupna.

Na koncu, možemo zaključiti kako su ovakva prometala svakako zanimljiva jer bez dvojbe imaju manji izravan utjecaj na okoliš od ekvivalentnih vozila pogonjenih benzinskim motorima, a tu su i gotovo pa zanemarivi troškovi korištenja. Nakon kupnje te fiksnog troška registracije u pravilu bi se troškovi trebali svesti na gotovo zanemariv trošak električne energije za punjenje. Da li je ovo pravo riješenje za vas ipak ćete morati promisliti sami, ali istini za volju ponuda električnih skutera je šarolika i sve više raste što bi trebalo imati pozitivan odjek na buduće kupce.