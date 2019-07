Traži se pogodan zvuk za električne autobuse u Londonu

Ove će jeseni u flotu poznatih londonskih double-decker autobusa ući i prvi potpuno električni modeli, i to s ugrađenim sustavom za proizvodnju buke. O kakvom zvuku će biti riječ, još nije poznato

Od ovoga tjedna, mogli ste o tome čitati na ovom mjestu, u Europskoj uniji svi će novi modeli električnih vozila morati dolaziti s takozvanim sustavom AVAS za proizvodnju buke. Ovaj sigurnosni dodatak bit će nužan za homologaciju svih novih tipova vozila, a kroz dvije godine AVAS će biti obavezan i na baš svim novim hibridnim i električnim vozilima koja će se registrirati unutar EU.

London, grad koji je i dalje dio Europske unije, a diči se svojim ekološkim inicijativama, već je ranije odlučio kako će početi svoju flotu prepoznatljivih crvenih autobusa na kat mijenjati novom generacijom – i to onom na električni pogon. Novi modeli autobusa imat će ugrađen AVAS sustav i proizvodit će buku kako bi pješake i bicikliste upozoravali na svoju prisutnost, no i dalje se lome koplja oko toga kakav će to zvuk biti.

Zvuk autobusa iz svemira

Kompanija Transport for London, zadužena (očito je iz imena) za javni prijevoz u britanskoj prijestolnici, naručila je izradu zvukova koji bi se emitirali kada se autobusi kreću malenim brzinama. Dobili su prijedloge u obliku zvukova pištanja i nečega što zvuči kao puhanje balona kroz cijev, koji nisu baš dobro prihvaćeni. Predstavnici udruga za pse vodiče slijepih osoba te stručnjaci za buku ocijenili su ove zvukove neodgovarajućima – točnije rečeno previše "svemirskima", odbojnima i iritantnima.

Stari, glasni Routemaster

Dali su protuprijedlog: trebalo bi u nove autobuse nasnimiti zvuk starog dizelskog šestocilindraša iz legendarnog londonskog double-deckera Routemaster. Taj je zvuk klasičnog autobusa prepoznatljiv, prodoran, i dobro bi se uklopio i u električne autobuse te općenito u promet na londonskim ulicama, smatraju. Trebalo bi ga samo prilagoditi i utišati i takvog emitirati iz električnih autobusa.