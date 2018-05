Vozili smo novi električni Nissan LEAF, bez ruku i bez nogu

Zacjelo najočekivaniji električni automobil godine, kojeg smo najprije vidjeli na CES-u 2018 u Las Vegasu, a dva tjedna kasnije i na Bug Future Showu 2018 u Zagrebu, za nekoliko će se dana početi službeno prodavati u Hrvatskoj. Pogađate, vozilo o kojem je riječ je novi Nissan LEAF, nasljednik prvog Nissanovog električnog automobila (pa ga, mi iz tech svijeta, možemo shvatiti kao "Nissan LEAF v2.0"), a jučer smo ga imali prilike prvi put i provozati po našim cestama.

Konkretno, novi smo LEAF vozili na njegovom prvom punjenju baterije (dakle dok još nije niti u potpunosti formirana) od Zagreba do Varaždina autoputom, te natrag od Varaždina do Zagreba lokalnim cestama, uz jedno odstupanje s rute kako bi ga isprobali i na uskim cesticama zagorskih brežuljaka... Za volanom smo se izmjenjivali s vlasnikom i iskusnim vozačem jednog primjerka "starog" Nissanovog EV-a (nazovimo ga Nissan LEAF v1.0), Hrvojem Prpićem.

Novi Nissan LEAF dolazi s tri paketa oprema, a isprobali smo onaj najbogatiji (nazvan TEKNA), koji dolazi a najviše Nissanovih inovacija kada je riječ o inteligentnoj, pa i autonomnoj vožnji. Konkretno, LEAF koji smo vozili ima Nissanov ProPILOT (dostupan još samo u zadnjem Qashqaiju), a koji doista omogućuje da vozite "bez ruku", odnosno bez držanja volana, zatim e-Pedal sustav koji omogućuje da autom upravljamo samo putem papučice gasa, bez potrebe da koristimo kočnicu (jer se koči otpuštanjem pritiska na gas) te adaptivni tempomat koji - kako je poznato i inače u svijetu automobila - omogućuje da vozimo i "bez nogu" jer auto samsotalno drži razmak u odnosu na vozilo ispred sebe, pa čak i koči ako to vozilo staje.

Drugim riječima, dobrim dijelom testnog puta novi smo Nissan LEAF doista, kako smo naveli u naslovu, vozili i bez ruku i bez nogu...

Prvi dojmovi su nam, nije teško pretpostaviti, iznimno pozitivni, usprkos nesavršenstvu spomenutih sustava "za autonomiju" kada ih se koristi u situacijama za koje nisu niti namijenjeni, a to su manje, lokalne ceste. Automobil već na prvu ugodno iznenađuje tišinom u kabini, što se i očekuje od električnog vozila, ali i izuzetnom snagom i živahošću koju pokazuje na pritisak pedale gasa, te - ono što je nama posebno važno - brojnim naprednim tehološkim dostignućima koja vožnju čine zabavnom i koja vozaču omogućuju da se s autom poigrava i njime puno eksperimentira.

Novi je Nissan LEAF uz to iznimno ugodan automobil, prostran za svoju veličinu, vrlo izazovan i primamljiv za vožnju i možda tek mrvicu nepregledan zbog dosta velikog unutrašnjeg retrovizora te malog stražnjeg prozora. Dizajnom i izvana i iznutra itekako, pak, daje naslutiti da se radi o tehnološki naprednom, futurističkom vozilu, za "early adoptere" i vozače-geekove. Mnogi su se veselili dolasku ovog auta na tržište argumentirajući to iščekivanje time da je ovo "Tesla, ali za normalne ljude", jer auto ipak ima razumniju cijenu i diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj, raširenu Nissanovu servisnu i prodajnu podršku. Doista je tako.

Živahnost električnog motora i dinamična vožnja koju omogućuje ovaj automobil plaća se, jasno je, autonomijom baterije. Iako, rekosmo, još neformirana, baterija je bila taman dovoljna da prođe spomenutu rutu i ostavi dovoljno kapaciteta da po povratku potražimo neki javni, od kućne utičnice ipak brži punjač. Nakon nekoliko punjenja, domet auta bit će i nešto veći, pa se može zaključiti da je baterija sasvim dovoljno kapacitirana za cjelodnevno "zujanje" po gradu i/ili dnevno "komjutanje" do gradova u susjednim županijama i nazad. Na autocesti smo vozili 130 km/h, no brža vožnja bi zasigurno kudikamo više potrošila bateriju, što bi plan o cjelodnevnoj autonomiji učinilo ipak neostvarivim.

ProPILOT je na autoputu radio besprijekorno, upozoravajući nas - kada bismo maknuli ruke s volana - tu i tamo da ipak makar oslonimo dlanove na volan i imamo nadzor nad vozilom usprkos "autopilotu".

Na lokalnim prometnicama autonomo praćenje ceste ipak nije izvedivo, naprosto zbog loše cestovne signalizacije (izlizane ili nepostojeće bijele linije) i kudikamo oštrijih zavoja nego na autoputu. Osim bijelih crta, auto je na autoputu bez problema "pratio traku" i na dijelu gdje su one bile žute, privremene, ucrtane zbog radova na kraćem dijelu ceste. Pozicija auta uvijek je bila točno na sredini vozne trake.

e-Pedal je sustav koji na prvu djeluje zbunjujuće, no nevjerojatno je kako se na njega lako prilagoditi. Već nakon dvije-tri minute vožnje pitate se zašto na ovakav način nije riješeno ubrzavanje i usporavanje svakog automobila jer je vrlo lako steći osjećaj pod nogom za to koliko pritiska je potrebno dodati ili otpustiti na papučicu gasa kako biste regulirali sve aspekte brzine kretanja. Nagli pritisak da potegnete tako da se zalijepite za sjedala, naglo puštanje da zaustavite auto, lagani pritisak za lagano ubrzavanje, lagano otpuštanje gasa za nježno kočenje... Sve vam postaje jasno vrlo brzo.

Cijene novog automobila Nissan LEAF s različitim paketima opreme (bez subvencioniranja)

Adaptivni tempomat je nešto što se u današnje vrijeme dosta često može vidjeti i u drugim autima, pa nije bilo iznenađujuće da radi sasvim uredno. Nudi tri razine odstojanja u odnosu na vozilo ispred nas i, teoretski, može se koristiti bez problema i u gradskoj vožnji, no to i nema nekog smisla uz male brzine kretanja. Tek u kombinaciji s ProPILOT-om nudi pravi osjećaj začetaka autonomne vožnje, pa stoga novi Nissan LEAF, kada ga ovako prvozate do susjednog grada i nazad, doista vrlo uvjerljivo ulijeva povjerenje u sve te tehnologije o kojima bruji čitava automobilska industrija i daje nam naslutiti da ćemo se u električnim autonomnim vozilima voziti prije nego se nadamo...

Novi Nissan LEAF je - može se zakljčiti nakon prve vožnje - najgeekovskiji auto kojeg možete redovnim kanalima kupiti u Hrvatskoj. Izaziva jednako ono uzbuđenje i želju da ga imate kakvo doživljavate kada kupujete bilo koju naprednu tehniku koja je "ispred vremena" i koju nabavljate baš zato što ste geek, a ne zato što ne biste imali manje napredniju alternativu. Uz nadolazeći val subvencija za kupnju EV-ova, uz to, novi je Nissan LEAF čak i cjenovno itekako atraktivan automobil za svoju klasu, a kakva je poslastica bila ga provozati, pogledajte u donjem videu...

Testiramo Hrvoje Prpic i ja novi električni Nissan Leaf s ProPilotom i ePedalom i Adaptive Cruise Controlom i svime nečime, po autoputu od Zagreba do Varaždina... Posted by Dragan Petric on Friday, May 25, 2018

