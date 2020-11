Najsnažniji laser na svijetu ima zadatak pokrenuti nuklearnu fuziju

Prije deset godina u Nacionalnom laboratoriju Lawrence Livermore počela je izgradnja fuzijskog reaktora National Ignition Facility. Postrojenje se danas ističe kao najsnažniji laserski sustav u svijetu koji sadrži 192 izvora laserskih zraka. Sve one bi zajedničkim snagama trebale stvoriti dovoljno topline kako bi komprimirale malenu količinu vodikovog goriva – i pokrenule fuzijsku reakciju. Ova reakcija trebala bi u konačnici imati pozitivnu energetsku bilancu, što znači da bi postala iskoristivi fuzijski nuklearni reaktor koji proizvodi više energije nego što je troši.

Nemali tehnološki izazov postavili su si, dakle, u National Ignition Facilityju, i na njemu rade već cijelo desetljeće. U tom su razdoblju preko tri tisuće puta testirali ispaljivanje laserskih zraka prema gorivu kako bi ispitali ponašanje sustava i doveli ga u optimalno, kontrolirano stanje u kojem se stvara zapaljena plazma, neophodna za pokretanje fuzije koja ne bi više zahtijevala energiju laserske zrake.

Utrka s vremenom i budžetom

Zlatna kapsula u kojoj se treba upaliti plazma

Kako sada piše Science, u posljednje vrijeme rad je ubrzan, novi dizajn "mete" (zlatne kapsule s gorivom) i lasera donosi rezultate, pa su znanstvenici uvjereni kako su vrlo blizu svojem cilju, pokretanju niza kontroliranih eksplozija koje bi trebale proizvesti plazmu. Laserski puls snage 3 MJ trebao bi pokrenuti reakciju koja bi, barem u teoriji, trebala proizvoditi oko 20 MJ fuzijske energije.

Do sada su eksperimentalna pokretanja proizvela manje energije nego je u sustav uloženo, no znanstvenici se nadaju da će neto pozitivan energetski rezultat postići – kao što to obično s fuzijskom energijom biva – u narednih nekoliko godina. Francuski fuzijski reaktor ITER, usput rečeno, trenutačno je u fazi sastavljanja, a pokretanje isplative fuzije ne očekuje prije 2035. godine.

Osim znanstvenog cilja, ova ekipa ima i financijski – morat će proizvesti opipljive rezultate prije nego im američki Kongres ukine financiranje. Pokušali su to već učiniti 2012., a ne upale li plazmu uskoro, vlastodršci bi im lako mogli prekinuti dotok novca. Posljednji rezultati testiranja laserskih pulsova probudili su optimizam u NIF-u, pa njegovo vodstvo i dalje vjeruje da će cilj uskoro biti ostvaren.