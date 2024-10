Rijeku Gateway u potpunosti će napajati električna energija iz obnovljivih izvora

Rijeka Gateway, lučka operativna tvrtka koju su osnovali A.P. Moller – Maersk i ENNA Group za razvoj i upravljanje terminala u Rijeci, započet će s radom tijekom 2025. godine. Ova moderna luka proglašena je projektom od strategijske važnosti za Republiku Hrvatsku i najveći je projekt u logističkom sektoru u Hrvatskoj.

Luka na ekološki pogon

Rijeka Gateway je za rad svojeg kontejnerskog terminala osigurala električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, što će smanjiti emisije CO 2 i ostalih štetnih plinova za oko 60% u odnosu na klasične terminale. Ovaj riječki terminal, rezultat zajedničke investicije APM Terminals i ENNA grupe, bit će najmoderniji u Jadranskom moru, na kojem će većina opreme biti elektrificirana i većinski daljinski upravljana. Tijekom operativne faze terminal će izravno otvoriti 300 radnih mjesta za stručnjake različitih profila. Već ranije pisalo se o tome da će unutar terminala biti implementirana i moderna samostalna 5G mreža (5G SA).

Ugovor o korištenju obnovljivih izvora električne energije aktivan je od početka radova i nastavit će se provoditi tijekom operativne faze terminala. Izvori obnovljive energije dolaze iz solara i vjetroelektrana, a ENNA Next, koja je također opskrbljivač električnom energijom, izdaje zelene certifikate kako bi osigurala da cjelovita opskrba dolazi iz obnovljivih izvora.

Smanjenje svjetlosnog, zvučnog i okolišnog zagađenja

Terminal će dodatno biti opremljen visokoučinkovitim sustavom za upravljanje vodom i odvodnju koji eliminira mogućnost onečišćenja mora. Svjetlosno zagađenje bit će također smanjeno, a za rasvjetu će se koristiti automatizirani sustavi rasvjete, što znači da neaktivni dijelovi terminala neće biti osvijetljeni kada nisu u funkciji.

Rijeka Gateway

Bit će uveden i niz mjera kako bi se razina buke spustila ispod zakonski dopuštenih granica, poput sustava za opskrbu brodova električnom energijom s kopna, koji umanjuju korištenje brodskih motora. Sve dizalice na terminalu koristit će tehnologiju "soft landing", koja smanjuje buku utovara kontejnera, a na cijelom terminalu koristit će se novi oblici zvučnih signala koji klasično pištanje mijenjaju s manje upadljivim bijelim šumom.

Jedan od najodrživijih terminala

APM Terminals najveći je potrošač električne energije unutar A.P. Moller – Maersk grupe, zbog čega rad terminala na obnovljivoj električnoj energiji ključni element u postizanju ciljeva dekarbonizacije. Uz to, APM Terminals kontinuirano elektrificira svoje terminale kao dio glavnog cilja u industriji da se dosegne neto nula emisija ugljika do 2040. godine, što tranziciju na obnovljive izvore energije čini još važnijom. Rad Rijeka Gateway terminala na obnovljivoj energiji podržava ambiciju A.P. Moller – Maerska da do 2030. koristi 100% obnovljivu električnu energiju kako bi se smanjile emisije iz druge kategorije.

"Kao jedan od vodećih opskrbljivača energijom u Republici Hrvatskoj, ENNA Next otkupljuje električnu energiju iz obnovljivih izvora od preko 800 proizvođača iz Hrvatske i Njemačke. Uz standardne proizvode vezane uz električnu energiju i plin, posebnu pažnju poklanjamo izgradnji obnovljivih izvora energije kod naših kupaca", izjavio je Nenad Ukropina, član uprave tvrtke ENNA next.

"Pokrenuli smo niz inicijativa koje nam daju za pravo da se možemo smatrati jednim od najodrživijih terminala u ovom dijelu svijeta. Jedna od njih je i korištenje obnovljivih izvora energije. Kao veliki potrošač električne energije, smatramo da je korištenje održivih izvora energije ključan korak u postizanju dugoročne održivosti terminala", istaknuo je Peter Corfitsen, generalni direktor Rijeka Gateway.