Stellarator, oblik kompliciraniji i napredniji od tokamaka, za budućnost fuzije u koju ulaže i Gates

Velik interes javnosti izazvala je vijest objavljena krajem prošle godine, kada je američki eksperimentalni fuzijski reaktor National Ignition Facility prvi puta uspio iz fuzijske energije izvući više energije nego što je u nju (neto) uložio. Osim ove vrste fuzijskih reaktora, zasnovanih na snažnim i koncentriranim laserskim pulsovima, u svijetu se razvija i druga – ona koja stvara i rotira plazmu, pa pri njezinom sudaranju velikom brzinom pokušava "upaliti" fuzijsku reakciju. Takve se elektrane zasnivaju na tokamaku, toroidalnim komorama s magnetiziranim zavojnicama, oblika krafne s rupom, što je dizajn osmišljen još 1950-ih u Sovjetskom Savezu.

"Bratić" tokamaka

No, u ovom području postoji i izvedenica tokamaka: također kružni oblik, ali značajno kompliciranije, zavojite izvedbe, nazvan stellarator. Ta je ideja otprilike jednako stara kao i nacrt tokamaka, no tek sada ju je moguće realizirati, zahvaljujući napretku računalne tehnologije i sustava proizvodnje. Jedna od kompanija, koja se predstavlja kao vodeći svjetski laboratorij za oblikovanje stellaratora, Type One Energy, nedavno je prikupila čak 29 milijuna dolara kako bi izradila i komercijalizirala svoje fuzijske elektrane iz projekta FusionDirect. Jedan od ulagača u njih je i fond Breakthrough Energy Ventures, čiji je osnivač Bill Gates.

Type One Energy objedinjuje najnovija znanstvena otkrića, nove tehnologije i napredne metode proizvodnje, kako bi stvorio stellarator idealnog oblika. Upravo taj valoviti oblik ima cilj zadržati plazmu stabilnom dok cirkulira unutar njega, koristeći komplicirane oblike u koje su, oko središnje šupljine, raspoređeni magnetni sklopovi. Kompleksni dizajn stellaratora ovisi i o tehnologiji supravodljivih magneta te naprednim računalnim simulacijama, čime se postiže idealan oblik te što preciznije usmjeravanje plazme unutar njega.

Početnih 29 milijuna dolara ulaganja pokrenut će ovaj projekt, no do komercijalizacije je dug put – kao i, uostalom, kod svih fuzijskih projekata.