Za prijeći na obnovljive izvore energije nemamo dovoljno rijetkih metala

Obnovljivi izvori energije nužan su element u smanjivanju ispuštanja stakleničkih plinova u atmosferu i, posljedično, u borbi protiv galopirajućih klimatskih promjena. S porastom prisutnosti "zelenih" elektrana poput onih pogonjenih vjetrom ili Suncem smanjuje se negativan utjecaj čovječanstva na okoliš, ali dolaze i neki drugi problemi.

Najnovija studija koju je izradilo nizozemsko Ministarstvo infrastrukture pokazala je kako za prelazak na obnovljive izvore energije, solarne i vjetroelektrane, te za ispunjenje ciljeva kojima bi se ublažile ili zaustavile klimatske promjene, treba značajno promijeniti i druge grane industrije. Naime, do 2050. godine, mnoge zemlje, gradovi i kompanije planiraju prijeći u potpunosti na obnovljive izvore i to onda mora pratiti i proizvodnja vjetroturbina i solarnih panela – za što, pak, nema dovoljno materijala.

Predviđeni porast potražnje za rijetkim metalima

Prije svega radi se o rijetkim metalima poput neodimija, indija, terbija, praseodimija, srebra i sličnih. Potražnja za istima do 2050. godine bi, prema procjenama, mogla porasti i više nego deseterostruko kako bi se ispunili zahtjevi "zelene revolucije", pa bi i proizvodnja ovih rijetkih metala morala značajno porasti. Kod srebra ona bi trebala biti uvećana za oko 3 puta, a indija čak 12 puta od trenutačnih razina. Studija kaže da se ove procjene temelje samo na rastu tehnologije koja se koristi u obnovljivim izvorima energije, a svakako treba računati i ostala područja u kojima se isti metali često upotrebljavaju.

No, nije tako lako povećati dostupnost rijetkih metala. Otvaranje novih rudnika i povećanje proizvodnih kapaciteta spor je i dugotrajan proces, pa bi se uskoro svijetu mogla dogoditi nestašica istih. Kao rješenje stručnjaci navode veću potrebu za recikliranjem elektroničkih uređaja, no i to može riješiti problem nestašice tek privremeno. Dugoročno, autori studije savjetuju smanjenje korištenja rijetkih metala (što zahtijeva uvođenje nekih novih tehnologija), drugačiji pristup proizvodnji koji omogućava bolju iskoristivost kod recikliranja, te otvaranje novih rudnika u Europi koja do sada rijetke metale gotovo u potpunosti uvozi.