FER Esports Championship 2021 – natjecanje otvorenog tipa u devet igara

FEC 2021 održavat će se online i ako to bude epidemiološki moguće, u prostorima FER-a, u učionici A102

FER Esports Championship (FEC), natjecanje je koju organiziraju volonteri iz esport sekcije na Fakultetu Elektrotehnike i Računarstva (FER) s ciljem promoviranja esporta među studentima.

Ovogodišnji će se FEC održavati od 8, pa do 30 svibnja te će biti otvorenog tipa, što znači da će moći sudjelovati svatko tko želi. Naime, natjecatelji će imati priliku kompetitivno zaigrati čak devet igara – League of Legend, Rainbow Six Siege, Rocket League, Counter Strike: Global Offensive, Crash Team Racing, Tekken, Dota 2, FIFA 2021 i PES 2021.

FER esport sekcija osnovana je 2017. godine na FER-u te broji preko 500 članova i 17 administratora s višegodišnjim iskustvom organiziranja esport događaja. Osim aktivne suradnje s FER-om, mogu se pohvaliti i s potpuno opremljenom učionicom za igranje. Više informacija o sekciji možete pronaći na njihovoj stranici, ali i na Instagramu i Facebooku.