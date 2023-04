Počele su prijave za drugu sezonu HT-ovog regionalnog natjecanja Telekom eSport Championship

Prijave traju samo do 30.4., stoga požurite! Natjecanje počinje 15. svibnja i moći će se pratiti na Telekom eSports Twitchu, a finale će se uživo održati u Zagrebu 10. lipnja.

Počele su prijave za drugo izdanje Telekom eSports Championship S02, regionalnog natjecanja u gamingu koje je prošle godine pokrenuo Hrvatski Telekom. Ove godine novost je da, osim igrača iz Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, u natjecanju mogu sudjelovati i igrači izvan regije, odnosno iz drugih država unutar Europske Unije, Velike Britanije i Švicarske. Prijave traju do 30. travnja, a natjecatelji će se moći natjecati u igrama Counter-Strike: Global Offensive, FIFA23 i League of Legends.

Cilj ovog natjecanja u čijoj su organizaciji, uz Hrvatski Telekom, također Makedonski i Crnogorski Telekom, nije isključivo igranje videoigara, već povezivanje mladih širom Europe i svijeta, bez obzira na kulturološke razlike, iz kojih zemalja dolaze, koji jezik pričaju… Ovo natjecanje pokazuje da su videoigre puno više od pukog igranja i nastoji potaknuti zajedništvo ljudi koji dijele iste interese, stvoriti zajednicu koju odlikuje međusobno razumijevanje i podrška. Unatoč uvriježenom mišljenju da se mladi sve manje druže i povlače u online svijet zbog novih tehnologija, Hrvatski Telekom kroz ovo natjecanje nastoji razbiti predrasude i pokazati da eSport povezuje ljude, potiče izgradnju vještina, socijalizaciju i gradi pozitivan osjećaj među sudionicima koji jedni drugima nisu isključivo protivnici.

U prošlogodišnjem višemjesečnom natjecanju sudjelovala su 1.366 igrača, a nagradni fond iznosio je 21.800 €, kao što će biti i ove godine. Najbolji timovi koji se izbore za playoffse natjecat će se protiv najboljih CS:GO timova u regiji, a to su to su Velež Mostar, Klan RuR, Zero Tenacity i nemampojma.

Natjecanje počinje 15. svibnja i moći će se pratiti na Telekom eSports Twitchu, a finale će se uživo održati u Zagrebu 10. lipnja.

“Prošlogodišnji turnir već je pokazao kako eSport nije samo igra, već community koji povezuje, zbližava i ne poznaje fizičke granice. Natjecatelji, ali i brojni gledatelji naučili su puno, a nama je bilo neprocjenjivo vidjeti prijateljstva koja se sklapaju i podrška koja se stvara unatoč natjecateljskom duhu. Osim toga, vrijednost našeg projekta prepoznata je i od strane struke pa smo završili u finalu MIXX 2023. Ove godine nastojat ćemo pružiti još više zanimljivog i edukativnog sadržaja našim natjecateljima.”, rekla je Branka Bajt, direktorica Sektora za brend Hrvatskog Telekoma.

Turnir će pratiti vodeći regionalni influenceri Malajski Tapir, MarkoKC, Lobanjica, Idžo, Aryssa641 i Crni Ante koji će kroz svoj sadržaj pričati i o jednakosti, borbi protiv govora mržnje te brizi o sebi.

Na turnir se možete prijaviti na stranici esports.telekom.com, a sve detalje o turniru pratite na telekom.esports Instagramu i Facebooku.