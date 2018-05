Hereditary: Možemo li izbjeći svoje nasljeđe?

Producenti filmova Vještica i Podvojen donose napeti horor koji ledi krv u žilama. Svaka obitelj ima svoje tajne. Neke vode ravno u pakao. Nakon smrti Ellen Graham, njezina obitelj počinje razotkrivati zastrašujuće tajne o svome podrijetlu. Što više otkrivaju, to više nastoje izbjeći zlokobnu sudbinu koju su naslijedili. Snimajući svoj filmski prvijenac, scenarist i redatelj Ari Aster oslobađa noćnu moru obiteljskog sloma, pretvarajući obiteljsku tragediju u nešto zloslutno i duboko uznemirujuće i gurajući horor film na novi teren s njegovim uzdrmanim portretom baštine koja je otišla k vragu.

Zvjezdanu postavu čine Toni Collette (Little Miss Sunshine; „United States of Tara"), Gabriel Byrne (HBO-ov „In Treatment"; The Usual Suspects), Alex Wolff (Jumanji: Welcome to the Jungle), Milly Shapiro (Broadway's Matilda) i nedavna dobitnica nagrade Emmy, Ann Dowd („The Handmaid's Tale"), a nezaboravnu glazbu potpisuje avangardni saksofonist Colin Stetson. Film Naslijeđeno zlo, svima naziva poznat kao Hereditary, je fenomenalni debi scenarista i redatelja čija vladavina tek počinje, a već sad je oduševio kritičare diljem svijeta te ostvario nevjerojatnih 100% na Rotten Tomatoes.

Što drugi govore o filmu? „Remek-djelo suvremenog horor žanra!” - Patrick Ryan, USA TODAY „Egzorcist naše generacije.” - Joshua Rothkopf, TIME OUT NEW YORK „Rosemaryna beba 21. stoljeća!” - Chris Bumbray, JOBLO’S MOVIE EMPORIUM „Toni Collette za ovu ulogu zaslužuje OSCARA!” - Kristopher Tapley, VARIETY

Film Naslijeđeno zlo, u distribuciji Blitza, u CineStaru pogledajte od 21. lipnja, kada će se film početi prikazivati i u 4DX formatu u Zagrebu, Rijeci i Splitu!

