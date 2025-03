Poznata saga „Attack on Titan: The Last Attack” u CineStaru 29. – 31. ožujka

Ne propustite epski završetak anime sage "Attack on Titan: The Last Attack" - u CInestar kinima ovog vikenda

Epski završetak popularne anime sage „Attack on Titan: The Last Attack” očekuje publiku u CineStar kinima ekskluzivno 29. i 30. ožujka u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Šibeniku, Puli i Zadru, a zbog velikog interesa naknadno su dodane i projekcije 31. ožujka!

CineStar kina konstantno donose anime na kino platna i predstavljaju mjesto okupljanja brojnim obožavateljima ove umjetničke forme. Preporuka za sve ljubitelje animea - još uvijek stignete nabaviti ulaznice za ovaj najnoviji film i da prate CineStar web stranicu, mreže i aplikaciju za najave sličnih sadržaja.

„Attack on Titan: The Last Attack” je posljednji dio slavne “Attack'” sage smješten u svijet podijeljen zidom. “Attack on Titan” prikazao je beskrajnu bitku između čovječanstva i Titana. Televizijska anime serija, koja je postigla svjetski uspjeh zajedno s originalnim stripom, došla je do impresivnog završetka u jesen 2023. godine. Sada se finalna poglavlja (1. i 2. dio) vraćaju kao dugometražna verzija na veliko platno. Pored toga što je ovo dorađena verzija filma, koju je režirao redatelj serije Yuichiro Hayashi, ovaj 144-minutni igrani film posebno je prilagođen kino platnu, s impresivnim vizualnim efektima i surround zvukom, poboljšanim kako bi se unaprijedilo kino iskustvo.

Doživite kulminaciju legendarne anime sage u spektakularnom kino izdanju! Broj projekcija je ograničen, zato osigurajte svoje mjesto na vrijeme