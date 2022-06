Fotosofia 17 Fashion Day – modni iskorak u budućnost

Kako izgleda život profesionalnog fotografa ovih su dana doznali polaznici seminara Fotosofia, koji su pod umjetničkim vodstvom fotografa Damira Hoyke u inspirativnom prostoru zagrebačkog hotela Sheraton snimali modni editorijal.

"Mnogim fotografima je modna fotografija poseban izazov, no rijetki imaju priliku iskušati svoj talent uz pomoć profesionalnog modnog tima. Stoga smo jedan od seminarskih dana posvetili snimanju na kojem im to omogućujemo. Taj dan sve pršti od uzbuđenja i dobre energije koja se na setu razvije između seminarista, modela, make up artista, hair stylista i modnih dizajnera." rekao nam je Hoyka koji već 17 godina vodi besplatni seminar za naprednu fotografiju i dodao: "A najljepše je što iz njihove igre nastanu odlični radovi za njihove bookove, jednako kao i profesionalne veze koje traju i nakon Fotosofije."

Tijekom snimanja modne fotografije polaznike je mentorirao nekadašnji polaznik Fotosofije Denis Butorac, jedan od vodećih fotografa nove generacije, a modeli su nosili kolekcije koje su kreirale mlade snage s diplomskog smjera modnog dizajna zagrebačkog Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Odabrane kolekcije radovi su modnih dizajnerica Alison Ivašić, Marte Jurčić, Antonele Kutleša i Ane Majdandžić, a nastale su pod mentorstvom izv. prof. mr. art. Jasminke Končić.

Elu Ban, Anju Jurilj i Anu Koželj, modele Relatum Model Managementa šminkale su i kosu im stilizirale Iva Rukavina, Larisa Jukić i Željka Juričić iz Callegari-talijanske škole mode i dizajna.

Ivana Zelić, voditeljica škole Callegari iz Splita je istaknula: "Iznimno nam je zadovoljstvo i čast biti dio uspješne Fotosofia priče, čijem su ovogodišnjem izdanju kroz izradu frizura i make up-a doprinijele i naše polaznice. Veseli nas što je Hoyka za ovako veliko događanje u nama prepoznao ozbiljnog i kreativnog suradnika, uvijek spremnog na nove izazove. S nestrpljenjem očekujemo fotografije i buduće suradnje."

O kolekcijama

Alison Ivašić u kolekciji istražuje kubističke i poliperspektivne forme koje pretvara u mekane odjevne siluete izraženih asimetrija. Kolekcija obiluje odjevnim oblicima koji poput kubističke skulpture pozivaju da ih se promatra sa svih strana nudeći stalno nove vizualne senzacije. Dizajnerica naglasak stavlja na nove mogućnosti oblikovanja krojne slike, a odabirom zemljane palete boja postignuti sklad oblika ničim nije ometen.

Marta Jurčić u svojim radovima pokazuje izraziti senzibilitet za skulpturalnost odjevne forme koja nerijetko izgledom podsjeća na neprobojni oklop. Dizajnerica je paletom vjerna crnom tonalitetu kojem s minimalnim udjelom bijele pridodaje notu op-art estetike. U tome joj pomažu materijali kao što su gume, metali, trake koji dodatno naglašavaju stožaste i voluminozne odjevne siluete.

Antonela Kutleša u produkciji odjeće koristi alate 3D ispisa i laserskog tretiranja tekstilije spretno ih koristeći za interpretacije modnih koncepata koji tematiziraju pitanja religije i povijesti odijevanja. U smjelom odabiru palete boja koje dolaze u jakom komplementarnom kontrastu crvene i zelene dizajnerica odabranim tekstilijama daje sasvim novi karakter laserski ih pretvarajući u osuvremenjenu inačicu čipke.

Ana Majdandžić koncept kolekcije zasniva na propitivanju izgradnje i istovremenog gubitka identiteta pojedinca. Činjenicom zastiranja lica dodatno ”briše” prepoznatljivost vanjske pojavnosti pojedinca naglašavajući psihološki i sociološki spektar mogućnosti njegova prikazivanja. Kolekcija je inspirirana izborom autoportreta i portreta umjetnika Paula Kleea i Pabla Picassa te dovodi u pitanje naše identitete iskrivljujući granice između stvarnosti i fikcije.