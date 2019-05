iOttie Easy One Touch 4 - jednostavan auto-držač za mobitel

iOttie Easy One Touch 4 je zanimljiv držač za mobitel koji se pričvršćuje na ventilacijijski otvor unutar automobila

Htjeli to priznati ili ne, danas je važno uvijek biti dostupan. Da biste osigurali da vam je mobitel uvijek pri ruci, pa čak i dok se vozite, predstavljamo vam iOttie Easy One Touch 4 držač za ventilaciju. Sigurno se pričvršćuje na ventilacijski otvor vozila pomoću stezaljke s oprugom i omogućuje montiranje i uklanjanje uređaja jednostavnim pokretom ruke jednim dodirom. Ova rotacija od 360° iOttie Easy One Touch omogućuje vam odabir željenog kuta gledanja.

Vjerujemo da vam je oduvijek jedan od problema bio ili još uvijek je pronalaženje mjesta za postavljanje držača za mobitel u automobilu. iOttie Easy One Touch 4 držač za ventilaciju na elegantan i efikasan način rješava upravo taj problem. Ovaj kompaktni uređaj ima prikladan Easy One Touch sustav koji vam omogućuje postavljanje i preuzimanje pametnog telefona jednom rukom. Da biste ugradili držač telefona za ventilacijski otvor u automobilu, jednostavno otpustite ručicu za zakretanje otvora za odzračivanje tako da olabavite bravu za zakretanje i postavite je na oštricu otvora za provjetravanje kako biste ju sigurno zategnuli.

Kuglasti zglob na nosaču otvora za odzračivanje omogućuje podešavanje držača za idealan i siguran položaj za gledanje dok vozite. Jednom instaliran na ventilacijskom otvoru, Easy One Touch omogućuje brzo i praktično umetanje ili uklanjanje pametnog telefona. Easy One Touch 4 kompatibilan je sa svim pametnim telefonima, uključujući iPhone i Samsung, kako bi vam omogućili slobodniju vožnju na cesti.

Želite li svoj život učini jednostavnijim istovremeno brinući o sigurnosti za vrijeme vožnje onda je iOttie Easy One Touch 4 idealan odabir.