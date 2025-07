Novi brend pametnih satova stigao na Tehnologista.hr po odličnim cijenama

Asortiman webshopa Tehnologista.hr poprilično je opširan, a sada ga dodatno obogaćuju pametni satovi HiFuture. Riječ je o uređajima koji su namijenjeni svima onima koji žele funkcionalan, elegantan i pouzdan pametni sat s modernim značajkama, bez da za to izdvoje veliku količinu novaca.

Primjerice, HiFuture Zone 2 odskače kao model koji savršeno spaja pristupačnost i sve što vam od pametnog sata treba, uključujući veliki, kvadratni 1,96-inčni IPS zaslon koji donosi jasan prikaz, više od 100 sportskih načina rada, praćenje zdravlja, mogućnost obavljanja poziva preko Bluetootha i IP68 certifikat vodootpornosti. U prilog mu ide i baterija koja traje i do 7 dana.

Ako ste ipak više za nešto klasično i elegantno, tu je HiFuture Flex 2 s okruglim Full HD zaslonom od 1,39 inča. Ovaj sat zadržava sve ključne značajke, praćenje zdravlja, sportske modove, pozive, glazbu i obavijesti, ali u kućištu koje se lako uklapa i uz poslovno odijelo i uz sportsku opremu. Uz desetodnevnu bateriju i IP68 certifikat, ovaj se sat čak može svrstati u kategoriju robusnih.

Za one koji pak žele kvadratni dizajn, ali na metalnoj narukvici, tu je HiFuture Ultra 3 Pro s 2,04-inčnim AMOLED zaslonom, dvojezgrenim procesorom i Syntra AI-om koji optimizira svakodnevne aktivnosti. On također prati preko 100 sportova i aktivnosti, prati zdravlje, ima IP68 certifikat te do 7 dana autonomije.

Na kraju, najskuplji HiFutureov sat u ponudi Tehnologista.hr je HiFuture Active u crveno-crnoj kombinaciji, koji donosi 1,43-inčni AMOLED zaslon, integrirani kompas i barometar, dvojezgreni procesor i GSP s dvostrukom frekvencijom. Odličan je za sve vrste treninga, a uz sve to nudi i bateriju koja traje čak 10 dana.

Napomenimo i da svi modeli dolaze s dvogodišnjim jamstvom i podrškom za aplikaciju HiFuture za jednostavno upravljanje i sinkronizaciju. Cijelu ponudu HiFutureovih pametnih satova na Tehnologisti.hr pogledajte ovdje.