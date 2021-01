Isprobali smo Gillette Heated Razor, predstavljen na CES-u

Prije točno godinu dana bio sam, kao i početkom svakog siječnja prethodnih 12 godina, u Las Vegasu, na CES-u, najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija. Sajam je, dakako, obilovao tehnološkim inovacijama, a najzanimljivije su – po običaju – bile one kojima se svi najmanje nadamo i koje su primjenjive u najmanje očekivanim situacijama. Zatekao sam se tako i na globalnoj premijeri Gillette Heated Razora – brijača koji, baš u duhu CES-a, omogućuje neusporedivo ugodnije iskustvo brijanja, zahvaljujući implementiranoj novoj tehnologiji…

Danas, prvi put nakon tih 12 godina, Las Vegas mogu gledati samo na televiziji, a CES, kao i svi ostali ljudi na svijetu, samo na monitoru svojeg računala ili mobitela. „All Digital CES 2021“ je jedini oblik ovog spektakla koji se u ovakvim okolnostima može održati, a broj inovacija i odjek na kojeg će one naići među nama early adopterima i ostalim zaljubljenicima u inovativno bit će, nažalost, dramatično manji… Nostalgičan za „pravim“ CES-om, za Las Vegasom u siječnju i za „čudnim“ inovacijama s tog sajma, odlučio sam isprobati ono što me na lanjskom CES-u zaintrigiralo – spomenuti Gilletteov Heated Razor.

Isti se, naime, neposredno pred Božić pojavio i na našem tržištu, što je doista odlična vijest, uzmemo li u obzir da svega otprilike tisuću proizvoda od njih čak 20.000 koliko ih se predstavi na CES-u doista i doživi komercijalnu proizvodnju do kraja tekuće godine. Gillette Heated Razor se može, kod nas, nabaviti isključivo putem DM online shopa.

Počastio sam se jednim primjerkom za Božić, jer sam imao doista napornu, ali uspješnu godinu i jer sam htio, makar na taj način, dočarati samom sebi osjećaj uživanja u inovativnom i ove godine, kada o Vegasu mogu samo sanjati…

Po čemu se, pitate se, uopće taj Gillette Heated Razor razlikuje od „običnih“ brijača bilo ovog istog, bilo nekih drugih proizvođača, a koje nemaju u sebi ništa „inovativno“ i „tehnološki“, već se sastoje samo od drške i patrona sa žiletima koje se povremeno mijenjaju?

Po mnogočemu, no ajmo najprije na tu najvažniju razliku – tehnološku inovaciju. Proizvod potpisuje, zapravo, GilletteLabs, razvojni laboratorij Gillettea koji smišlja razne novotarije i „opipava“ puls tržišta na ovakvima kao što sam ja, koji imaju interesa i volje isprobati sve što je novo i drugačije i što im, među 20.000 konceptualnih ideja, uspije zaintrigirati pažnju na CES-u. Ovaj put su osmislili brijač koji odmah ispod promjenjive patrone s pet oštrica ima čeličnu traku koja se – na pritisak gumba – momentalno zagrijava na otprilike 55 stupnjeva Celzijusa.

Prilikom prolaska brijačem po (dlakavoj) koži lica dodir vruće čelične trake trenutačno umiruje kožu čineći prelazak žileta po površini kože neusporedivo ugodnijim. Osjećaj kojeg su u GilletteLabsu željeli postići jest onakav kakvog pruža brijanje kod onih starinskih „brica“ koji vam na lice prislanjaju vrući ručnik, pa onda uklanjaju dlake britvom.

Imao sam se prilike samo jednom u životu brijati kod takvog „brice“ i – da – osjećaj je identičan, s tim što je korištenje Gillette Heated Razora na neusporedivo većoj higijenskoj razini. Dakle namaljate si lice pjenom za brijanje, pritisnete gumbić na ovom brijaču i pičite po dlakama svoje brade i osjećate čistoću, osjećate toplinu, osjećate opuštanje i osjećate da vam je, konačno, brijanje postalo fora, a ne napor!

WTF, reći ćete, pa to mora da peče, to je čelična traka, ne može to imati konstantno jednaku temperaturu, zašto kao svi normalni ljudi ne otrpim tih 5 minuta brijanja „običnim“ britvicama ili aparatom, nego – ovo?!? Zagrijani brijač ima podesive razine temperature pa tako samo jednim pritiskom na gumb možete lako birati između dvije razine temperature. Automatska zaštita od pregrijavanja ima četiri inteligentna senzora topline koji konzistentno održavaju ujednačenu toplinu na odabranoj temperaturi pri svakom potezu brijačem, dok ugrađene sigurnosni senzori jamče ujednačenu i sigurnu razinu topline.

Dakle da završimo sa skepsom oko „user experiencea“ – osjećaj je odličan, gušt je brijati se ovako, ne peče, sigurno je, drugačije je, možete pritiskati gumbić… Brijač je geekovski do ibera i tu nema dileme.

Što je još drugačije, a da nije toliko inovativno? Meni su se dopale četiri stvari. Prva je pomična „glava“ brijača. Ovaj prsten kojeg vidite ispod samog držača patrone omogućuje pivotiranje čitave glave brijača nekih 30-ak stupnjeva u lijevu i desnu stranu, čime oštrice i vruća čelična traka prirodnije klize uz krivine vašeg lica.

Drugo su svjetleći efekti brijača, kao i punjača koji se isporučuje u pakiranju s njim. Kada, naime, pritisnete gumbić s kojim uključujete jači ili slabiji stupanj zagrijavanja čelične trake, pale se narančasto-crvene LED oznake na drški što je vrlo efektno. Vaša gospođa će, vjerujte, poželjeti i sama posuditi vaš brijač (kao fol „za par dlačica ispod ruke“, ali nemojte gledati), samo zato jer ova iluminacija čini vaš Heated Razor neusporedivo više cool i moćnijim od onih njezinih plastičnih britvica po kojima gazite kada se pokušavate tuširati…

Treće, GilletteLabsovi proizvodi dolaze u mega luksuznom pakiranju. Već vam samo raspakiravanje kutije daje do znanja da se radi o premium kategoriji proizvoda. Ovime se briju Batman, Spiderman, Superman, Chuck Norris i Dragan Petric – ekskluzivno društvo kojem želite pripadati! Ostali se samo briju. Hipsteri ni to. Evo video unboxanja:

I konačno – a ovo je najjače – Gillette Heated Razor se na ovalni plosnati punjač postavlja tako da stoji uspravno, s glavom prema gore, prkoseći gravitaciji i brojnim drugim prirodnim silama, kao i zdravom razumu! Tajna je u magnetima koji omogućuju taj naizgled neizvediv položaj, pa stvar izgleda super futuristično i neuobičajeno i genijalno. I to možete vidjeti u gornjem videu...

Što se tiče baterije, ona je litij-ionska. Kada je potpuno napunjena, dostatna je za do šest brijanja, što korištenje brijača na putovanjima čini znatno jednostavnijim. Estetski dizajnirana, elegantna ručka od vrhunske kombinacije aluminija i cinka daje dašak sofisticiranosti sveukupnom izgledu i dojmu brijača. Brijač je 100% vodootporan te omogućuje korisnicima da se briju kako god žele – pod tušem ili nad umivaonikom. Kužite hint?

Za kraj, komentar na cijenu - gadget košta dosta. Imajte na umu, međutim, da se radi o luksuznom proizvodu, za znatiželjne geekove, zaljubljenike u drugačije i inovativno i za one koji se vole počastiti posebnim iskustvima. Ono u što možete biti sigurni je da ćete s Gillette Heated Razorom doista doživjeti posebno iskustvo brijanja, koje je k tome najugodnije moguće.