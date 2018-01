Nokia Sleep senzorima poboljašava kvalitetu sna

Nokia je na CES-u predstavila novi gadget pod imenom Sleep čije ime otkriva da se radi o proizvodu za praćenje kvalitete sna. Sleep modul se postavlja ispod madraca i posjeduje senzore koji su u stanju analizirati kvalitetu sna prateći između ostalog otkucaje srca i disanje.

Može detektirati razliku između dvije osobe na istom madracu te detektirati nečije hrkanje. Sleep dolazi i s integriranom podrškom za Wi-Fi čime se omogućava sinkronizacija podataka s dediciranom mobilnom aplikacijom Health Mate, a tu je i potpuna podrška za poznati servis za automatizaciju radnji IFTTT (IF This Then That), što otvara mogućnost izvođenja velikog broja radnji kao što je gašenje svijetla u trenutku kada je osoba zaspala, regulacija temperature u prostoriji gdje osoba spava te dizanje ili spuštanje roleta.

Sleep je nastao na tragu proizvoda Withings Aura predstavljenog 2014. godine koji je uključivao svjetiljku koja je pomoću svjetlosti i zvukova osiguravala mirno buđenje (Nokia je preuzela tvrtku Withings 2016. godine). Nokia Sleep modul na tržište stiže s cijenom od 85 eura.