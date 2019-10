Predstavljena fitness narukvica Honor Band 5i

Pod zasebnim brandom Honor tvrtke Huawei predstavljena je nova fitness narukvica, Honor Band 5i. U odnosu na obični Honor Band 5, novi Honor Band 5i se razlikuje po činjenici da ne koristi vlasnički priključak već ga je za proces punjenja dovoljno priključiti na bilo koji standardni USB priključak.

Honor Band 5i ima 0,96-inčni TFT zaslon u boji s rezolucijom od 160 x 80 piksela (u odnosu na Band 5 s 0,95-inčnim zaslonom rezolucije 240 x 240 piksela).

Tu je i kapacitivna Home tipka, baterija od 91 mAh koja daje autonomiju od oko 7 do 9 dana, otpornost na utjecaje vode do 50 metara dubine te opcije kao što su kontrola reprodukcije glazbe, mjerenje zasićenosti krvi kisikom, mjerenje otkucaja srca, praćenje sna i mogućnost mjerenja do devet sportskih aktivnosti.

Honor Band 5i u prodaju stiže u crnoj, maslinasto zelenoj i koraljno ružičastoj boji s početnom preporučenom cijenom od oko 20 eura (na kineskom tržištu).