Google pretvara Gmail u središnju komunikacijsku platformu

Google se u zadnje vrijeme „raspištoljio“ s predstavljanjem novih značajki Workspacea, pa su tako među ostalom objavili i da će Gmail pretvoriti u središnju platformu koja će uključivati sve tvrtkine komunikacijske usluge.

Tvrtka dodaje mogućnost pozivanja drugih korisnika Googlea bez Google Meeta i to unutar Gmail aplikacije. Dakle, kada se značajka uključi, Gmail će funkcionirati baš kao i svaka druga VoIP (Voice over Internet Protocol) aplikacija, no navode da će i Meet u budućnosti dobiti istu tu mogućnost upućivanja poziva.

Kako prenosi The Verge, Gmail je zapravo postao Googleova verzija Microsoftovog Outlooka, jer je on sada tvrtkino središte za e-poštu, individualne i grupne razgovore, videokonferencije i telefonske pozive. Drugim riječima, dio Gmaila za slanje i primanje e-pošte samo je jedna od kartica koja stoji uz Chat, Spaces i Meet.

Naime, Google je uveo promjenu i u svoju platformu za grupne razgovore Spaces, pa će se razgovori, baš kao i u drugim aplikacijama tog tipa, pojavljivati u posebnim odjeljcima s desne strane, a moći će se i sakriti kartice koje ne koriste. Napominje se da će ovu mogućnost prvo dobiti „enterprise“ korisnici, pa će se ona tek kasnije pojaviti u Gmailu za sve.

Osim toga, Google Kalendar će sada omogućiti korisnicima da odgovore na pozive na sastanak s naznakom njihove lokacije, a u studenom stiže i „Companion mode“ značajka koja će automatski isključiti zvuk vašeg laptopa u slučaju da je on spojen na neki drugi AV sustav, kako bi se u sastancima izbjeglo neugodno ponavljanje zvuka.

Na kraju, Google je objavio i da proširuje svoju liniju hardvera „Series One“, čije uređaje, za razliku od „Made by Google“ linije, proizvode druge tvrtke s naznakom na tvrtkin prepoznatljivi dizajn i softver.

Predstavljen je Series One Desk 27 koji je namijenjen Google Meet konferencijama, ali ima i USB-C priključak pomoću kojeg se može spojiti na laptop i služiti kao monitor. Valja istaknuti da je riječ o uređaju s Googleovim EDGE TPU procesorom namijenjenom za poslovnu svrhu, pa će tako korisnici za njega morati izdvojiti čak 1999 dolara.

Foto: Google

Tu je također i TV kojim se može upravljati pomoću stylusa, Series One Panel 65, za kojeg Google kaže da ga pogoni Chrome OS te ističe njegovu sveobuhvatnu namjenu za sastanke. Specifikacija još nema, a i cijena mu nije poznata, no zna se da uređaje proizvodi tvrtka Avocor te da će u prodaju izaći sljedeće godine.