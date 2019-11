Google Stadia do kraja godine imat će 26 naslova

Google je još prije mjesec dana najavio kako će uskoro na pojedinim tržištima Google Stadia krenuti s radom. Na žalost potencijalnih gamera iz Hrvatske mi nismo na popisu zemalja u kojima će Googleova cloud gaming platforma biti dostupna.

No, oni sretnici koji će moći isprobati navedeni cloud gaming servis na raspolaganju će imati 12 igara. to je za početak, a do kraja godine popisu igara bit će dodano još 14 naslova. Stadia gameri bi tako do kraja godine trebali imati na raspolaganju ukupno 26 naslova.

Google Stadia će od 19. studenog biti dostupna u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji, Irskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj i Finskoj.

Gamerima s navedenih tržišta bit će po pokretanju servisa dostupni slijedeći naslovi:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

SAMURAI SHODOWN

Google je odmah najavio kako tijekom studenog i prosinca namjerava gore navedenom popisu dodati još 14 igraćih naslova, a to su:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

DRAGON BALL XENOVERSE 2

Farming Simulator 19

FINAL FANTASY XV

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

RAGE 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Google je otkrio i dio planova za iduću godinu, a to je dopuna popisa s barem tri nove igre - Doom: Eternal, WatchDogs: Legion, Gods & Monsters i Cyberpunk 2077.