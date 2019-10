Google Stadia službeno kreće od 19. studenog, ali nemojte se veseliti - Hrvatska nije u planu

Početkom ove godine Google je otkrio planove oko pokretanja vlastite cloud gaming platforme. Također su otkrili kako je odlučeno da nova platforma nosi naziv Stadia. Sada kojih pola godine kasnije, sve je spremno da platforma i komercijalno oživi.

Google je objavio kako platforma službeno s radom kreće 19. studenog 2019. godine. Prijava na servis bit će moguća od navedenog datuma u popodnevnim satima. Kako bi cijelom projektu da li dodatnu dozu ekskluzive Google je odlučio i kreirati i poseban Founders Edition paket koji se sastoji od Chromecasta Ultra, limitiranog izdanja Night Blue Stadia kontrolera i tromjesečne pretplate na Stadia Pro za dva korisnika (uključuje Destiny 2: The Collection).

Dodatno kupci ovog paketa dobit će i Founder's badge, Buddy Pass te mogućnost bezeciranja unikatnog nicka (Stadia name). Korisnici Stadia Pro pretplate imat će na raspolaganju igraće naslove do 4K rezolucije, do 60 fps kao i podršku za HDR i 5.1 surround sound. Cijena navedenog paketa je 129 USD.

Čini se kako je Google pogodio što korisnici žele, jer je navedeni paket ubrzo rasprodan na europskom tržištu zbog čega su morali kreirati novi – Premier Edition. Ovaj paket je nešto siromašniji – nema tromjesečne pretplate i nema bezeciranja nicka. Unatoč tomu cijena mu je ista – 129 USD.

Google navodi kako će mjesečna pretplata na servis koštati 9,99 USD. Dogodine uvest će i osnovnu pretplatu, Stadia Base, koja će omogućiti korisnicima pojedinačnu kupovinu igara i gaming pri 1080p rezoluciji i 60 fps.

Stadia će od 19. studenog 2019. godine biti dostupna u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji, Irskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj i Finskoj. Hrvatske ponovno nema na Googleovoj poslovnoj karti, pa tako ni Stadije za hrvatske korisnike.