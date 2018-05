Nvidia odustala od GPP-a, a ASRockove grafičke kartice zbog AMD-a nećemo vidjeti na EU tržištu

Ovih dana iz smjera ASRocka stižu pomalo zbunjujuće informacije. Naime, čini se kako dotična tvrtka svoje grafičke kartice neće prodavati na europskom tržištu. Razlog tomu je navodno AMD koji stopira prodaju.

Podsjetimo, ASRock se nedavno uključio na tržište grafičkih kartica te je najavio kako će u svojoj ponudi imati samo modele koji će se temeljiti na AMD-ovoj tehnologiji. Kako smo vas izvijestili ASRock će grafičke kartice prodavati pod brendom Phantom Gaming X.

Jednog modela (RX 580 Phantom Gaming X) dokopala se i internetska stranica Tom's Hardware koja je odradila i iscrpno testiranje čije je rezultate potom i objavila. Nakon toga je uslijedio svojevrsni šok, jer im se obratio ASRockov prodajni menadžer (senior sales manager) postavši im pitanje, odakle im navedena grafička kartica, jer ista ne bi trebala biti dostupna u Europi.

The problem for me is that AMD has not agreed to sell in EU, that is really a pity.