Nvidia predstavila RTX seriju 40 grafičkih kartica

Nvidia je ovoga tjedna predstavila dugo očekivanu RTX seriju 40 grafičkih kartica, temeljenu na Ada Lovelace arhitekturi sljedeće generacije. Riječ je o RTX 4090 i RTX 4080 modelima, koji će biti dostupni za kupnju već u listopadu ove godine.

RTX 4090, Nvidijino novo „čudovište“ od GPU-a, dolazi s 24 GB GDDR6X memorije i 384-bitnim memorijskim sučeljem. Uz to, ima 16.384 CUDA jezgri s pojačanim taktovima koji idu do 2,52 GHz. Kako tvrde iz tvrtke, radi se o grafičkoj kartici koja je dva do četiri puta brža od RTX 3090 Ti modela, što će se svakako odraziti na cijeni za europsko tržište – 1.949 eura.

S druge strane, RTX 4080 dolazi u dvije inačice. Jača verzija ima 9.728 CUDA jezgri, pojačani takt od 2,51 GHz te 16 GB GDDR6X memorije s 256-bitnim memorijskim sučeljem, a od RTX 3080 Ti brža je za dva do četiri puta. Druga verzija je nešto slabija, pa tako ima 12 GB GDDR6X memorije, 192-bitno memorijsko sučelje, 7.680 CUDA jezgri te pojačani takt od 2,61 GHz.

RTX 4080 od 16 GB koštat će 1.469 eura, dok će verzija od 12 GB koštati „samo“ 1.099 eura.

Treba istaknuti da RTX serija 40 grafičkih kartica koristi treću generaciju RT jezgri i četvrtu generaciju Tensor jezgri, a doći će i s podrškom za DLSS 3 te AV1 kodek. Uz to, Nvidia je povećala i rezoluciju ShadowPlay snimanja na 8K pri 60 sličica u sekundi u HDR-u te je također poboljšala AI upscaling tehnologiju koju će podržavati preko 35 videoigara, uključujući CyberPunk 2077 i Microsoft Flight Simulator.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Nvidije.